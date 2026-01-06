செய்திகள்

ருக்மணி வசந்த் - டாக்ஸிக் போஸ்டர்!

ருக்மணி வசந்த் டாக்ஸிக் போஸ்டர்...
ருக்மணி வசந்த்
ருக்மணி வசந்த்
Updated on
1 min read

ருக்மணி வசந்த்தின் டாக்ஸிக் போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.

நடிகர் யஷ் நடிப்பில் மலையாள இயக்குநர் கீது மோகன்தாஸ் இயக்கத்தில் உருவாகும் புதிய படம் ’டாக்ஸிக்’. கேஜிஎஃப் - 2 படத்திற்கு அடுத்ததாக யஷ் நடிக்கும் படம் என்பதால் இந்தப் படத்தின் மீது ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்புடன் உள்ளனர்.

கேவிஎன் புரோடக்‌ஷன்ஸ் மற்றும் நடிகர் யாஷ் இணைந்து தயாரிக்கும் இந்தப் படத்தின் படப்பிடிப்பு இறுதிக்கட்டத்தில் உள்ளது.

தற்போது வரை, நடிகைகள் நயன்தாரா, கியாரா அத்வானி, ஹூமா குரேஷி உள்ளிட்ட நடிகைகளின் அறிமுக போஸ்டர்கள் வெளியாகி கவனம் பெற்றுள்ளது.

இந்த நிலையில், நடிகை ருக்மணி வசந்த்தின் அறிமுக போஸ்டரை வெளியிட்டுள்ளனர். இதில், மெல்லிசா என்கிற கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.

ருக்மணி வசந்த்
அங்கம்மாள் படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

yash
Rukmini Vasanth
toxic

Related Stories

No stories found.
X