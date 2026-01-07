செய்திகள்

6 நிமிஷத்திற்கு ரூ.6 கோடி..! தமன்னா காட்டில் மழை!

புத்தாண்டு நடனத்திற்கு ரூ.6 கோடி சம்பளம் பெற்ற நடிகை தமன்னா குறித்து...
Tamannaah Bhatia
நடிகை தமன்னா... படம்: இன்ஸ்டா / தமன்னா பாட்டியா.
Updated on
1 min read

ஆங்கிலப் புத்தாண்டில் நடனமாடியதற்காக நடிகை தமன்னாவிற்கு ரூ. 6 கோடி சம்பளம் தரப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

வெறுமனே 6 நிமிஷ நடனத்திற்கு ரூ.6 கோடி கொடுக்கப்பட்டது சினிமா உலகில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஆங்கிலப் புத்தாண்டை முன்னிட்டு டிச.31ஆம் தேதி இரவு கோவாவில் பாகா கடற்கரையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் நடிகை தமன்னா நடனமாடியுள்ளார்.

’மில்க் ப்யூட்டி’ என ரசிகர்களால் அழைக்கபடும் தமன்னாவின் நடனத்துக்கு ரசிகர்கள் ஏராளம். திரைப்படங்களில் அவரது சிறப்பு நடனக் காட்சிகள் யூடியூப்பில் கோடிக்கணக்கான பார்வைகளைப் பெறுகின்றன.

குறிப்பாக ஆஜ் கி ராட், காவாலா, நஷா எனும் பாடல்கள் மிகவும் வைரலாகின.

கடைசியாக நடிகை தமன்னா நடிப்பில் ஒடேலா 2 வெளியானது. தற்போது, இவர் மூன்று ஹிந்தி திரைப்படங்களில் நடித்து வருகிறார்.

Summary

Tamannaah Bhatia paid ₹6 crore for six-minute dance performance on New Year in Goa.

goa
Tamannaah Bhatia
Tamannah
English New Year
belly dance
Actress Tamannaah
new year 2026

