செய்திகள்

ஓடிடியில் வெளியான மாஸ்க், அங்கம்மாள்!

ஓடிடியில் வெளியான மாஸ்க், அங்கம்மாள் திரைப்படங்கள் குறித்து...
மாஸ்க், அங்கம்மாள் திரைப்படங்கள்.
மாஸ்க், அங்கம்மாள் திரைப்படங்கள்.
Updated on
1 min read

மாஸ்க், அங்கம்மாள் திரைப்படங்கள் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது.

நடிகர் கவின் இயக்குநர் வெற்றி மாறனின் மேற்பார்வையில் புதிய திரைப்படத்தில் நடித்திருந்தார். மாஸ்க் எனப் பெயரிடப்பட்ட இப்படத்தை அறிமுக இயக்குநர் விக்ரணன் இயக்கியிருந்தார்.

மாஸ்க் திரைப்படம் இன்று(ஜன. 9) ஜீ5 ஓடிடியில் வெளியாகியுள்ளது.

இயக்குநர் விபின் ராதாகிருஷ்ணன் இயக்கத்தில் எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகன் எழுதிய 'கோடித்துணி' என்கிற சிறுகதையைத் தழுவி எடுக்கப்பட்ட திரைப்படம் 'அங்கம்மாள்'.

பெண்கள் அணியும் ரவிக்கையை மையமாகக் கொண்டு இப்படம் உருவாகி உள்ளது. பிரதான பாத்திரத்தில் நடிகை கீதா கைலாசம் நடித்துள்ளார்.

அங்கம்மாள் திரைப்படம் இன்று சன் நெக்ஸ்ட் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகியுள்ளது.

Summary

The films Mask and Angammaal have been released on an OTT platform and are attracting the attention of viewers.

மாஸ்க், அங்கம்மாள் திரைப்படங்கள்.
இந்த வாரம் ஓடிடியில் வெளியாகும் படங்கள்!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

mask
OTT release
ஓடிடி வெளியீடு

Related Stories

No stories found.