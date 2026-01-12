செய்திகள்

வா வாத்தியார் அவர்களுக்கான படம் கிடையாது... நலன் குமாரசாமி!

Updated on
1 min read

இயக்குநர் நலன் குமாரசாமி வா வாத்தியார் திரைப்படம் குறித்து பேசியுள்ளார்.

நடிகர் கார்த்தி நடிப்பில் நலன் குமாரசாமி இயக்கத்தில் உருவான வா வாத்தியார் திரைப்படத்தை தயாரிப்பாளர் ஞானவேல் ராஜா தயாரித்துள்ளார். கடந்தாண்டே வெளியாக வேண்டிய படம் தயாரிப்பாளர் சந்தித்த நிதி வழக்கு காரணமாக ஒத்திவைக்கப்பட்டது.

தற்போது, பொங்கல் வெளியீடாக வருகிற ஜன. 14 ஆம் தேதி திரைக்கு வரும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில் நேர்காணலில் பேசிய இயக்குநர் நலன் குமாரசாமி, “வா வாத்தியார், நரன் குமாரசாமி திரைப்படங்கள் என பாராட்டுபவர்களுக்கான திரைப்படமாக இருக்காது. அதேநேரம், என் மெனக்கெடல்களை வேறு வழியில் செலுத்தியிருப்பதால் ஏமாற்றத்தைக் கொடுக்காத படமாகவும் இருக்கும்.” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

Karthi
nalan kumarasamy
Vaa Vaathiyaar

