பராசக்தி பட வசூல்! அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு!

நடிகர் சிவகார்த்திகேயனின் பராசக்தி படத்தின் வசூல் விவரம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சுதா கொங்கரா - சிவகார்த்திகேயன் கூட்டணியில் உருவான பராசக்தி திரைப்படம் பொங்கல் வெளியீடாக திரையரங்குகளில் வெளியானது.
இப்படத்தில் சிவகார்த்திகேயனுடன் ரவி மோகன், அதர்வா முரளி, ஸ்ரீலீலா உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.
தணிக்கை குழுவின் ஆட்சேபனைக்கு உரிய காட்சிகளில் திருத்தம் செய்யப்பட்டு, பராசக்தி படத்துக்கு யு/ஏ சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டு, ஜன. 10 ஆம் தேதி வெளியானது.
ஹிந்தி மொழித் திணிப்பின்போது தமிழகத்தில் நடைபெற்ற மாணவர்களின் எழுச்சியைப் பேசும் படமாக திரைக்கு வந்த இப்படம் கலவையான விமர்சனங்களையே பெற்று வருகிறது.
பராசக்தி படம் முதல் நாள் வசூலாக ரூ. 27 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்துள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்த நிலையில், பராசக்தி திரைப்படம் 2 நாள்களில் உலகளவில் ரூ. 51 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்துள்ளதாக படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாகத் தெரிவித்துள்ளது.
