ரஜினி - 173 புரோமோ இசையமைப்பாளர் இவரா?

ரஜினி - 173 புரோமோ இசை குறித்து...
நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடிக்கும் அவரது 173-வது திரைப்படத்தின் புரோமோ இசை கவனம் பெற்றுள்ளது.

நடிகர் ரஜினிகாந்த்தின் 173-வது திரைப்படத்தை இயக்குநர் சிபி சக்ரவர்த்தி இயக்கவுள்ளார். டான் படத்தைத் தொடர்ந்து ரஜினியுடன் இணைவதற்கான வாய்ப்பு சிபிக்கு கிடைத்தாலும் சில காரணங்களால் அப்படம் கைவிடப்பட்டது.

இருந்தும், சில ஆண்டுகள் கழித்து ரஜினி - சிபி கூட்டணியில் திரைப்படம் உருவாகவுள்ளது ரசிகர்களிடம் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தலைவர் - 173 என்கிற பெயரில் வெளியான இவர்களின் திரைப்பட அறிவிப்பு புரோமோவில் இடம்பெற்ற பின்னணி இசை ரசிகர்களிடம் பெரிய வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.

இந்த நிலையில் இப்படத்தின் இசையமப்பாளராக அனிருத் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டாலும் புரோமோவிற்கு 19 வயதான தேஜஸ் கிருஷ்ணா என்பவரே இசையமைத்துள்ளதாகத் தகவலகள் தெரிவிக்கின்றன.

இதனை அறிந்துகொண்ட ரசிகர்கள் சிலர், அவருக்கு வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

