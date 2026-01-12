மீண்டும் வெற்றிப்படம் கொடுத்த பகவந்த் கேசரி இயக்குநர்!

பகவந்த் கேசரி இயக்குநர் இயக்கிய சிரஞ்சீவியின் திரைப்படம் நல்ல விமர்சனங்களைப் பெற்று வருகிறது.
நடிகர் விஜய் நடித்த ஜன நாயகன் திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியாகி பலரையும் கவர்ந்தாலும் இப்படம் இயக்குநர் அனில் ரவிபுடி இயக்கத்தில் தெலுங்கில் ஹிட் அடித்த பகவந்த் கேசரியின் ரீமேக் என உறுதியாகியுள்ளது.
தற்போது, இயக்குநர் அனில் ரவிபுடி நடிகர்கள் சிரஞ்சீவி, நயன்தாரா கூட்டணியில் உருவான, ’மன ஷங்கர வர பிரசாத் காரு’ திரைப்படம் சங்கராந்தி வெளியீடாக இன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது.
பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட இப்படம் விமர்சன ரீதியாக நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வருவதால் இதுவும் அனில் ரவிபுடிக்கு வெற்றிப்படமாக அமையும் எனத் தெரிகிறது.
அதேநேரம், வெற்றி கிடைக்காமல் இருந்த சிரஞ்சீவிக்கும் முக்கியமான படமாக மன ஷங்கர வர பிரசாத் காரு அமைந்துள்ளதாக ரசிகர்கள் பாராட்டி வருகின்றனர்.
