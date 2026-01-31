செய்திகள்

ரூ.400 கோடி வசூலித்த சிரஞ்சீவியின் எம்எஸ்விபிஜி! ஓடிடியில் எப்போது?

நடிகர் சிரஞ்சீவியின் எம்எஸ்விபிஜி திரைப்படம் குறித்து...
எம்எஸ்விபிஜி திரைப்படத்தில் சிரஞ்சீவி. படம்: எக்ஸ் / ஷைன் ஸ்கிரீன்ஸ்.
Updated on
1 min read

நடிகர் சிரஞ்சீவியின் எம்எஸ்விபிஜி (மன ஷங்கர வர பிரசாத் காரு) திரைப்படம் ரூ.400 கோடி வசூலித்துள்ளது அசத்தியுள்ளது.

சிரஞ்சீவியின் படங்களிலேயே முதல்முறையாக ரூ.400 கோடி என்ற மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது.

அனில் ரவிபுடி இயக்கியுள்ள மன ஷங்கர வர பிரசாத் காரு திரைப்படம் கடந்த ஜன.12ஆம் தேதி வெளியானது. இந்தப் படத்தில் நடிகை நயன்தாரா முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்

இந்தப் படம் இதுவரை ரூ.403 கோடிக்கும் அதிமாக வசூலித்துள்ளதாகப் படக்குழு அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

இந்நிலையில், இந்தப் படம் பிப்.11ஆம் தேதி ஜீ5 ஓடிடியில் வெளியாகுமென தகவல்கள் மூலம் தெரியவருகின்றன.

திரையங்குகளில் படம் நல்ல வரவேற்பு பெற்றுவரும் நிலையில் ஓடிடி வெளியீடு தாமதாகுமெனக் கூறப்பட்ட நிலையில், பிப்.11ஆம் தேதியே வெளியாகுமென தகவலறிந்த வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

