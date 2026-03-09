Dinamani
கயாது லோஹரின் ஃபங்கி: ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி!

கயாது லோஹரின் ஃபங்கி படத்தின் ஓடிடி வெளியீடு தொடர்பாக....

News image
ஃபங்கி பட போஸ்டர்.- படம்: இன்ஸ்டாகிராம்
Updated On :9 மார்ச் 2026, 10:03 am

கயாது லோஹர் நாயகியாக நடித்து வெளியான ஃபங்கி திரைப்படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கே.வி. அனுதீப் இயக்கத்தில், விஷ்வக் சென் மற்றும் கயாடு லோஹர் ஆகியோர் நடிப்பில் வெளியான திரைப்படம் ஃபங்கி.

இந்தத் திரைப்படம் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் திரையரங்குகளில் வெளியாகி கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றது.

திரைத்துறையின் பின்னணியில் இளம் இயக்குனர் ஒருவர் சந்திக்கும் சவால்களை மையப்படுத்தி, நகைச்சுவை பாணியில் ஃபங்கி திரைப்படம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

சித்தாரா என்டர்டெயின்மென்ட்ஸ் தயாரித்துள்ள இந்தப் படத்தில், நடிகர் நரேஷ் முக்கிய வேடத்தில் நடித்துள்ளார்

இந்த நிலையில், ஃபங்கி திரைப்படம் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், ஹிந்தி மொழிகளில் வரும் மார்ச் 13 ஆம் தேதி வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

நடிகர் டொவினோ தாமஸ் நாயகனாக நடிக்கும் பள்ளிச்சட்டம்பி திரைப்படத்தில் நாயகியாக கயாது லோஹர் நடிக்கிறார். இந்தப் படம் ஏப்ரல் 9 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

The OTT release date of the movie Funky, starring Gayathu Lohar, has been announced.

