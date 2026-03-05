அம்மு அபிராமியின் ஜாக்கி படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி!

ஜாக்கி படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பிரகபல் இயக்கத்தில் யுவான் கிருஷ்ணா, ரிதான் கிருஷ்ணாஸ், அம்மு அபிராமி ஆகியோர் பிரதான பாத்திரத்தில் நடித்துள்ள படம் ஜாக்கி.
மேலும் இந்தப் படத்தில் காளி, மதுசூதன் ராவ், சரண்யா ரவி, யோகி, சாய் தினேஷ், சிதம்பரம், பிரவீன், ஆதவ் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய பாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
ஜாக்கி படத்தின் ஒளிப்பதிவை எஸ். என். உதயகுமார் மேற்கொண்டுள்ளார். சக்திபாலாஜி இசையமைத்துள்ளார். பிகே7 ஸ்டுடியோஸ் எல்எல்பி இப்படத்தை தயாரித்துள்ளது.
மதுரையில் நடக்கும் கிடா சண்டையை மையப்படுத்தி ஜாக்கி திரைப்படம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த ஜனவரி மாதம் திரையரங்குகளில் வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்ற ஜாக்கி திரைப்படம், நாளை(மார்ச் 5) அமேசான் பிரைம் ஓடிடியில் வெளியாகிறது.
summary
The OTT release date of the film Jackie has been officially announced.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
டிரெண்டிங்
மிரட்ட வரும் க்ராணி: ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு!
ஜீவாவின் தலைவர் தம்பி தலைமையில்... ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு!
ஓடிடியில் நாளை வெளியாகிறது பராசக்தி!
சண்முக பாண்டியனின் கொம்புசீவி ஓடிடியில் எப்போது?
வீடியோக்கள்
விஜய்க்கு அழுத்தம் கொடுக்கலாம். ஆனால்...? | Producer Dhananjayan | TVK Vijay | Vijay Speech |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
BJP Annamalai interview | விஜய் 234 வேட்பாளர்களை நிறுத்த முடியுமா? | TVK Vijay | DMK | ADMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Vijay full speech | "தமிழ்நாடே திவாலாகப் போகிறது!" - தஞ்சையில் விஜய் பேச்சு! | TVK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive
தினமணி வீடியோ செய்தி...