மிரட்ட வரும் க்ராணி: ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு!

க்ராணி படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நடிகை வடிவுக்கரசி பிரதான பாத்திரத்தில் நடித்து வெளியான படம் க்ராணி. இப்படம் மர்மம் கலந்த திகில் பாணியில் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், இந்தப் படத்தில் சிங்கம் புலி, திலீபன், ஜீவி அபர்ணா, கஜராஜ், ஆனந்த் நாக் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய பாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர்.
விஜய குமாரன் இயக்கியுள்ள க்ராணி படத்துக்கு செல்லையா பாண்டியன் இசையமைத்துள்ளார். ஏ. மணிகண்டன் ஒளிப்பதிவை மேற்கொண்டுள்ளார்.
இந்தத் திரைப்படத்தை விஜயா மேரி தயாரித்து உள்ளார். க்ராணி படம் கடந்த ஜனவரி 30 ஆம் தேதி வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றாலும், குழந்தைகள் விரும்பிப் பார்க்கும் படமாக அமைந்தது.
இந்த நிலையில், க்ராணி திரைப்படம் வரும் மார்ச் 6 ஆம் தேதி சன் நெக்ஸ்ட் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகிறது.
summary
The OTT release date of the film Krani has been announced.
