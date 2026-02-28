Dinamani
காந்தி டாக்ஸ் ஓடிடி தேதி!

காந்தி டாக்ஸ் திரைப்படத்தின் ஓடிடி தேதி...

Updated On :28 பிப்ரவரி 2026, 3:39 pm

நடிகர் விஜய் சேதுபதியின் காந்தி டாக்ஸ் படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இயக்குநர் கிஷோர் பாண்டுரங் பெலேகர் இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி, அரவிந்த் சாமி, அதிதி ராவ் ஹைதரி உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் வசனங்களே இல்லாத சைலன்ட் திரைப்படமாக காந்தி டாக்ஸ் உருவானது.

இந்தப் படம் கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு இந்தியத் திரைப்பட விழாவில் தேர்வானது. சுமார் இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கடந்த ஜன. 30 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகி கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றது.

வசனங்களே இல்லாத காட்சிகளாக இருந்தாலும் ஏ.ஆர். ரஹ்மானின் பின்னணி இசை ரசிகர்களை ரசிக்க வைத்தது. இந்த நிலையில், காந்தி டாக்ஸ் திரைப்படம் வருகிற மார்ச் 6 ஆம் தேதி ஜீ5 ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

