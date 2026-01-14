செய்திகள்

தனுஷ் - 54 அப்டேட்!

தனுஷ் - 54 திரைப்படம் குறித்து...
தனுஷ் - 54 அப்டேட்!
Updated on
1 min read

நடிகர் தனுஷின் 54-வது திரைப்படத்தின் அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது.

நடிகர் தனுஷ் இறுதியாக நடித்த தேரே இஷ்க் மே தமிழில் சரியான வரவேற்பைப் பெறவில்லை என்றாலும் ஹிந்தியில் ரூ.160 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்து வெற்றிப் படமானது.

தற்போது, போர் தொழில் இயக்குநர் விக்னேஷ் ராஜா இயக்கத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். இந்தப் படத்தில் நாயகியாக மமிதா பைஜுவும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிகர்கள் சுராஜ் வெஞ்சரமூடு, ஜெயராம் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர்.

இந்த நிலையில், இப்படத்தின் புதிய அறிவிப்பு நாளை காலை 10.50 மணிக்கு வெளியாகும் எனத் தயாரிப்பு நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.

இது, இப்படத்தின் பெயர் அறிவிப்பாக இருக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தனுஷ் - 54 அப்டேட்!
எம்ஜிஆரா? நம்பியாரா? கார்த்தியின் வா வாத்தியார் - திரை விமர்சனம்!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

dhanush

Related Stories

No stories found.