தனுஷ் - 54 அப்டேட்!

நடிகர் தனுஷின் 54-வது திரைப்படத்தின் அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது.
நடிகர் தனுஷ் இறுதியாக நடித்த தேரே இஷ்க் மே தமிழில் சரியான வரவேற்பைப் பெறவில்லை என்றாலும் ஹிந்தியில் ரூ.160 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்து வெற்றிப் படமானது.
தற்போது, போர் தொழில் இயக்குநர் விக்னேஷ் ராஜா இயக்கத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். இந்தப் படத்தில் நாயகியாக மமிதா பைஜுவும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிகர்கள் சுராஜ் வெஞ்சரமூடு, ஜெயராம் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர்.
இந்த நிலையில், இப்படத்தின் புதிய அறிவிப்பு நாளை காலை 10.50 மணிக்கு வெளியாகும் எனத் தயாரிப்பு நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.
இது, இப்படத்தின் பெயர் அறிவிப்பாக இருக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
