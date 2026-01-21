கவனம் ஈர்க்கும் ரஜிஷா விஜயனின் மஸ்திஷ்கா மரணம் டீசர்!

ரஜிஷா விஜயனின் மஸ்திஷ்கா மரணம் டீசர் வெளியாகியுள்ளது.
நடிகை ரஜிஷா விஜயன் இயக்குநர் கிருஷாந்த் இயக்கத்தில் மஸ்திஷ்கா மரணம் திரைப்படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். இப்படத்தின் கதை நிஜத்திற்கும் கற்பனைக்கும் இடையே நடக்கும்படியாக இருக்கலாம் எனத் தெரிகிறது.
இந்த நிலையில், இப்படத்தின் டீசரை படக்குழுவினர் வெளியிட்டுள்ளனர். முதல்முறை கொஞ்சம் கிளாமராகவும் ரஜிஷா நடித்திருப்பது எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
