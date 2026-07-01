டெல்னா டேவிஸின் ஆடுகளம் தொடரின் படப்பிடிப்பு நிறைவு!

சன் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் ஆடுகளம் தொடரின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்தது.
நடிகை டெல்னா டேவிஸ் பிரதான பாத்திரத்தில் நடிக்கும் ஆடுகளம் தொடரில் அவருக்கு ஜோடியாக சல்மானுல் பாரிஸ் நடிக்கிறார்.
மேலும், முக்கிய பாத்திரங்களில் காயத்ரி ஜெயராம், சச்சு, காத்தாடி ராமகிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோர் நடிக்கின்றனர்.
கடந்தாண்டு ஏப். 7 ஆம் தேதி தொடங்கப்பட்ட ஆடுகளம் தொடர் இரவு நேரத்தில் ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டு, பின்னர் நான் பிரைம் எனப்படும் மதிய நேரத்துக்கு மாற்றப்பட்டது.
பிரைம் டைமில் ஒளிபரப்பாகி வந்த ஆடுகளம் தொடர், மதிய நேர ஸ்லாட்டுக்கு மாற்றப்பட்டதில் அதில் நடித்த நடிகர்கள் சிலர் அதிருப்தி அடைந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்தச் சூழலில், ஆடுகளம் தொடரை முடிக்க தொடர் குழு முடிவெடுத்துள்ளது. அதன்படி இந்தத் தொடர் வரும் ஜூலை 18 ஆம் தேதியுடன் நிறைவடைகிறது.
இந்த நிலையில், ஆடுகளம் தொடர் கிளைமேக்ஸ் காட்சிகளின் படப்பிடிப்பு முடிவடைந்துள்ளது. இது தொடர்பான புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலாகியுள்ளன.
Summary
Filming for the serial Aadukalam, currently airing on Sun TV, has concluded.
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