ரத்ன குமாரின் 29 படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு!

ரத்ன குமாரின் 29 படத்தின் ஓடிடி வெளியீடு தொடர்பாக...

News image

29 படத்தின் காட்சி - படம்: எக்ஸ்

Updated On :2 ஜூன் 2026, 1:43 pm IST

இயக்குநர் ரத்ன குமாரின் 29 திரைப்படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இயக்குநர் ரத்ன குமார் இயக்கத்தில் காதல் திரைப்படமாக உருவான 29 திரைப்படம், மே 8 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகி கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றது.

கதாநாயகனாக விது நடிக்க, நாயகியாக ப்ரீத்தி அஸ்ரானி நடித்துள்ளார். இந்தப் படத்தில் இடம்பெற்ற சான் ரோல்டனின் பாடல்கள் ரசிகர்களைக் கவர்ந்திருந்தது.

மேயாத மான் படத்தின் மூலம் பிரபலமான இயக்குநர் ரத்ன குமார், ஜிகர்தண்டா - 2, ரெட்ரோ திரைப்படங்களில் வில்லனாக நடித்து பிரபலமான விதுவை நாயகனாக வைத்து இந்தப் படத்தை இயக்கியுள்ளார்.

மேலும் இந்தப் படத்தில் மாஸ்டர் மகேந்திரன், அவினாஷ், ஷெனாஸ் பாத்திமா மற்றும் பிரேம் குமார் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.

Story image

கார்த்திக் சுப்பராஜின் ஸ்டோன் பெஞ்ச் கிரியேஷன்ஸ் மற்றும் லோகேஷ் கனகராஜின் ஜி ஸ்குவாட் நிறுவனங்கள் இணைந்து 29 படத்தை தயாரித்துள்ளன.

இந்த நிலையில், ரத்ன குமாரின் 29 திரைப்படம் நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் ஜூன் 5 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Summary

The OTT release date for Director Rathna Kumar's film 29 has been announced.

