துரந்தர் - 2 கால அளவு 4 மணி நேரமாம்!

துரந்தர் - 2 திரைப்படத்தின் கால அளவு குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இயக்குநர் ஆதித்யா தார் இயக்கத்தில் நடிகர் ரன்வீர் சிங் நாயகனாக நடித்து கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு வெளியான “துரந்தர்” திரைப்படம் ரூ. 1000 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்து மாபெரும் வெற்றி பெற்றது.
நடிகர்கள் மாதவன், அக்ஷய் கண்ணா, அர்ஜுன் ராம்பால், சஞ்சய் தத், சாரா அர்ஜுன் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்த இப்படத்தை இயக்குநர் ஆதித்யா தார் தயாரித்திருந்தார்.
முதல் பாகம் ஏற்படுத்திய அதிர்வால் பல மொழி ரசிகர்களும் இதன் இரண்டாம் பாகமான துரந்தர்: தி ரிவெஞ் திரைப்படத்திற்காகக் காத்திருக்கின்றனர். இப்படம் பான் இந்திய வெளியீடாக வருகிற மார்ச் 19 ஆம் தேதி உலகளவில் மிகப் பிரம்மாண்டமாக வெளியாகிறது.
இந்த நிலையில், சென்சாருக்காக வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பப்பட்ட இப்படத்தின் வடிவம் 3.55 மணி நேரம் ஓடக்கூடியதாக உள்ளதாம்.
முதல் பாகம் 3.30 மணி நேரத்துக்கும் அதிகமாக இருந்த நிலையில், இரண்டாம் பாகம் 4 மணி நேரம் ஓடக்கூடிய படமாக இருப்பது ரசிகர்களிடம் ஆச்சரியத்தையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
summary
reports suggests dhurandhar the revenge movie time duration has 3.55 hour
