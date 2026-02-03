செய்திகள்

தமிழ் உள்பட 5 மொழிகளில் வெளியான துரந்தர் - 2 டீசர்!

துரந்தர்: தி ரிவெஞ் திரைப்படத்தின் டீசர் வெளியாகியுள்ளது...
தமிழ் உள்பட 5 மொழிகளில் வெளியான துரந்தர் - 2 டீசர்!
நடிகர் ரன்வீர் சிங் நாயகனாக நடித்துள்ள துரந்தர்: தி ரிவெஞ் திரைப்படத்தின் டீசர் வெளியாகியுள்ளது.

இயக்குநர் ஆதித்யா தார் இயக்கத்தில் நடிகர் ரன்வீர் சிங் நாயகனாக நடித்து கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு வெளியான “துரந்தர்” திரைப்படம் ரூ. 1000 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்து மாபெரும் வெற்றி பெற்றது.

நடிகர்கள் மாதவன், அக்‌ஷய் கண்ணா, அர்ஜுன் ராம்பால், சஞ்சய் தத், சாரா அர்ஜுன் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்த இப்படத்தை இயக்குநர் ஆதித்யா தார் தயாரித்திருந்தார்.

இந்த நிலையில், இப்படத்தின் 2 ஆவது பாகமான துரந்தர்: தி ரிவெஞ் படத்தின் டீசரை படக்குழு இன்று (பிப். 3) வெளியிட்டுள்ளது. ஹிந்தி மட்டுமின்றி தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம் மற்றும் மலையாளம் ஆகிய மொழிகளில் வரும் மார்ச் 19 அன்று இப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகின்றது.

முன்னதாக, துரந்தர் திரைப்படம் பிரிவினையைத் தூண்டுவதாக ஒரு தரப்பினரும், தேசப்பற்றை வளர்ப்பதாக ஒரு பிரிவினரும் சமூக வலைதளங்களில் ஆதரவும் எதிர்ப்பும் தெரிவித்து வந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

