ஓடிடியில் வெளியாகும் பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் நடிகரின் புதிய படம்!

பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் தொடர் பிரபலம் சரவண விக்ரம் நடிப்பில் வெளியான டியர் ரதி திரைப்படம் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகிறது.
பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் முதல் பாகத்தில் கண்ணன் பாத்திரத்தில் நடித்து பிரபலமானவர் சரவண விக்ரம். இவர் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியிலும் பங்கேற்று மக்கள் மத்தியில் கவனம் பெற்றார்.
இவர் டியர் ரதி என்ற படத்தில் புதிய படத்தில் நடித்துள்ளார். இப்படம் கடந்த ஜனவரியில் வெளியாகி கலவையான விமர்சனங்களையே பெற்றது.
இன்சாம்னியாக்ஸ் ட்ரீம் கிரியேஷன்ஸ் மற்றும் லாக்லைன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்திருந்த டியர் ரதி படத்தில் சரவண விக்ரமுடன் ஹஸ்லி அமான், ராஜேஷ் பாலச்சந்திரன், சாய் தினேஷ் பத்ராம், யுவராஜ் சுப்பிரமணியன் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.
பிரவீன் கே. மணி இப்படத்தை எழுதி இயக்கியுள்ளார். மோகனா மஞ்சுளா தயாரித்துள்ளார்.
டியர் ரதி திரைப்படம் வரும் மார்ச் 6 ஆம் தேதி சன் நெக்ஸ்ட் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகிறது.
summary
The movie Dear Rathi, starring Saravana Vikram of Pandian Stores series fame, is being released on the OTT platform.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
டிரெண்டிங்
ஓடிடியில் வித் லவ் எப்போது?
ஓடிடியில் வெளியானது ஹாட் ஸ்பாட் - 2!
ஓடிடியில் வெளியானது தலைவர் தம்பி தலைமையில்!
ஓடிடியில் நாளை வெளியாகிறது பராசக்தி!
வீடியோக்கள்
BJP Annamalai interview | விஜய் 234 வேட்பாளர்களை நிறுத்த முடியுமா? | TVK Vijay | DMK | ADMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Vijay full speech | "தமிழ்நாடே திவாலாகப் போகிறது!" - தஞ்சையில் விஜய் பேச்சு! | TVK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive
தினமணி வீடியோ செய்தி...
"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...