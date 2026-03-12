Dinamani
/
செய்திகள்

ஹார்ட்டின் டீசர் வெளியீடு!

ஹார்ட்டின் திரைப்பட டீசர் வெளியானது பற்றி...

News image
ஹார்ட்டின் படத்தில் சனந்த் - மடோனா செபாஸ்டியன்- X
Updated On :12 மார்ச் 2026, 12:54 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் சனந்த் நாயகனாக நடிக்கும் ஹார்ட்டின் திரைப்படத்தின் டீசர் இன்று வெளியானது.

ஜில் ஜங் ஜக், பேட்டை, மகான் ஆகிய படங்களின் மூலம் புகழ்பெற்ற நடிகர் சனந்த் நாயகனாக நடிக்கும் புதிய படம் ‘ஹார்ட்டின்’. அறிமுக இயக்குநர் கிஷோர் குமார் இந்தப் படத்தை இயக்குகிறார்.

மடோனா செபாஸ்டியன், இமையா ஆகியோர் கதாநாயகிகளாக நடிக்கின்றனர்.

நேரம், பிரேமம் போன்ற மலையாளத் திரைப்படங்களுக்கு இசையமைத்த ராஜேஷ் முருகேசன் இந்தப் படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளார்.

டிரிடெண்ட் ஆர்ட்ஸ் தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள இந்தப் படத்தின் டீசர் இன்று வெளியாகியுள்ளது.

காதல் கதையாக உருவாகியுள்ள ஹார்ட்டின் திரைப்படம் அடுத்த மாதம் திரைக்கு வரவுள்ளது.

summary

Heartin movie teaser released

