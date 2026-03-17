அரசன் புதிய தோற்றத்தில் சிலம்பரசன்!

Updated On :17 மார்ச் 2026, 6:43 am

அரசன் திரைப்படத்தின் இரண்டாம் கட்ட படப்பிடிப்பு சென்னையில் துவங்கியுள்ளது.

அரசன் திரைப்படம் கேங்ஸ்டர் கதையாக உருவாகவுள்ளது. இதில், நாயகனாக நடிகர் சிலம்பரசன் மூன்று தோற்றங்களில் நடிக்கவுள்ளார்.

இளவயதிலிருந்து ரௌடியாக மாறும் வரையிலான பரிணாமம் இருப்பதால், சிலம்பரசன் கதாபாத்திரத்திற்கு கூடுதல் காட்சிகளை எடுக்கத் திட்டமிட்டுள்ளனர்.

முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிகர்கள் விஜய் சேதுபதி, ஆண்ட்ரியா, சமுத்திரகனி, விக்ராந்த் ஆகியோர் நடிப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.

மதுரையைத் தொடர்ந்து தற்போது, இப்படத்தின் இரண்டாம் கட்ட படப்பிடிப்பு சென்னையில் துவங்கியுள்ளது.

இந்த நிலையில், இயக்குநர் வெற்றி மாறன் காட்சியை விவரிக்க, சிலம்பரசன் நின்றுகொண்டிருக்கும் படப்பிடிப்பு புகைப்படம் வெளியாகி இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

