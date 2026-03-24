5 திரைப்படங்களின் வெளியீட்டுக்கு காத்திருக்கும் மமிதா பைஜூ!

மமிதா பைஜூ நடித்த திரைப்படங்கள் குறித்து...

மமிதா பைஜூ

Updated On :24 மார்ச் 2026, 7:34 am

நடிகை மமிதா பைஜூ நடிப்பில் அடுத்தடுத்து 4 திரைப்படங்கள் வெளியாகவுள்ளன.

வரதன், விக்ருதி, சூப்பர் சரண்யா உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்து கவனம் பெற்றவர் நடிகை மமிதா பைஜூ. மலையாளியான இவருக்கு தென்னிந்தியளவில் பெரும் புகழைப் பெற்றுத்தந்த திரைப்படம் பிரேமலு. இப்படத்தின் நாயகியாக நடித்து அசத்தியவருக்கு வாய்ப்புகள் குவிந்தன.

தமிழிலும் பிரதீப் ரங்கநாதனுடன் டியூட் திரைப்படத்தில் நடித்து வரவேற்பைப் பெற்றார். தற்போது, நடிகர் விஜய்யுடன் ஜன நாயகன் படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். இப்படம் ஏப்ரல் இறுதியில் வெளியாகலாம் எனத் தெரிகிறது.

மேலும், நடிகர் தனுஷுடன் கர, சூர்யாவுடன் விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ், விஷ்ணு விஷாலுடன் இரண்டு வானம் மற்றும் நடிகர் நிவின் பாலியுடன் பத்தேலம் குடும்ப யூனிட் உள்ளிட்ட 5 திரைப்படங்களில் நடித்து முடித்துள்ளார்.

சுவாரஸ்யமாக தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் என தென்னிந்தியாவின் முன்னணி நாயகர்களுடன் இணைந்துள்ளார்.

இவை அனைத்தும் இந்தாண்டே திரைக்கு வரவுள்ளதால் வளரும் கதைநாயகியான மமிதா ஒரே ஆண்டில் 5 திரைப்படங்களைக் கைவசம் வைத்திருப்பது பலரையும் ஆச்சரியப்படுத்தியுள்ளது.

அடுத்தடுத்து தமிழில் ஹிட் கொடுத்த நடிகை!

த்ரிஷா நடிப்பில் வெளியாகவுள்ள திரைப்படங்கள்!

கர வெளியீட்டுத் தேதி!

அதெல்லாம் ஒரு ஜாலிதான்... மமிதா பைஜூ!

வீடியோக்கள்

நாங்க நாலு பேரு பாடல் வெளியீடு!

வீடியோக்கள்

Podcast | அதிமுக தலைமையில் NDA தலைவர்கள்! | News & Views | Epi - 18 | #ndaalliance #admkalliance

வீடியோக்கள்

திருமாவளவன் ஏன் அப்படிப் பேசினார்? | Thirumavalavan | VCK | DMK Alliance | TN Election 2026

வீடியோக்கள்

இசை ஆல்​பத்​தில் ரிஷி தேவா!

