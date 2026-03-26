கர என்ன கதை? இயக்குநர் விளக்கம்!

கர திரைப்படம் குறித்து இயக்குநர் பேச்சு...

நடிகர் தனுஷ்

Updated On :26 மார்ச் 2026, 7:34 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இயக்குநர் விக்னேஷ் ராஜா கர திரைப்படம் குறித்து பேசியுள்ளார்.

நடிகர் தனுஷ் நடிப்பில் உருவான கர திரைப்படம் வருகிற ஏப். 10 ஆம் தேதி வெளியாகுகிறது. போர் தொழில் படம் மூலம் கவனிக்கப்பட்ட இயக்குநர் விக்னேஷ் ராஜா இப்படத்தை இயக்கியுள்ளார்.

நாயகியாக மமிதா பைஜுவும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிகர்கள் சுராஜ், ஜெயராம், கருணாஸ் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர். கதாபாத்திர அறிமுக போஸ்டர்கள் வெளியாகி கவனம் ஈர்த்திருந்தது.

இந்த நிலையில், பேட்டி ஒன்றில் இயக்குநர் விக்னேஷ் ராஜா கர திரைப்படம் குறித்து விரிவாக பேசியுள்ளார். அதில், “இப்படத்தின் கதை 1991-ல் ராமநாதபுரத்தில் நடக்கிறது. நாயகன் கரசாமி (தனுஷ்) சில விஷயங்களிலிருந்து விலகி வாழ்ந்து வருகிறார். ஆனால், ஒருகட்டத்தில் சூழ்நிலைகளால் அதனை மீண்டும் சந்திக்கிறார்.

தன்னை நம்பியிருப்பவர்களைப் பாதுகாக்கவும் வழிநடத்தவும் கரசாமி மேற்கொள்ளும் முயற்சிகளை உணர்வுப்பூர்வமாக சொல்லியிருக்கிறோம்” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

ரஜினி - 173 வாய்ப்பு கிடைக்காதது ஏன்? அஷ்வத் மாரிமுத்து பதில்!

குறைந்தது 4 தேசிய விருதுகள்! நூறு சாமி படத்தைப் பாராட்டிய இயக்குநர்!

ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் இயக்கும் புதிய திரைப்படம்..! கம்பேக் அளிப்பாரா?

சூர்யா - 47 இப்படித்தான் இருக்கும்: ஜித்து மாதவன்

