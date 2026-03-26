Dinamani
ஏப். 2ல் பிரசாரத்தைத் தொடங்குகிறார் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின்!பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வு! நயாரா நிறுவனம் அறிவிப்புகூட்டணி வெற்றியைக் கேள்விக்குள்ளாக்கும் காங்கிரஸ் அணுகுமுறை! திருமாவளவன் மார்ச் 28 முதல் விஜய் பிரசாரம்!வங்கதேசத்தில் ஆற்றில் கவிழ்ந்த பேருந்து! 23 பேர் பலி; பலர் மாயம்! இந்தியா உள்பட 5 நட்பு நாடுகளுக்கு மட்டும் ஹோர்முஸ் நீரிணை திறப்பு!ரயில் விபத்துகள் 90% குறைந்துவிட்டன- நாடாளுமன்றத்தில் அமைச்சா் தகவல் உலகின் சிறந்த 50 பல்கலை.யில் இந்திய கல்வி நிறுவனங்கள் புதிய தரவுகள் ரஷியாவிடம் இருந்து 60,000 பீப்பாய் கச்சா எண்ணெய் கொள்முதல்
/
செய்திகள்

சர்ச்சை இயக்குநர் இயக்கத்தில் திரைப்படமாகும் ஆபரேஷன் சிந்தூர்!

ஆபரேஷன் சிந்தூர் திரைப்படம் அறிவிப்பு...

News image

தயாரிப்பாளர் பூசன் குமார், இயக்குநர் விவேக் அக்னிஹோத்ரி

vivek agnigothri

Updated On :26 மார்ச் 2026, 6:45 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஆபரேஷன் சிந்தூர் தாக்குதலைத் திரைப்படமாக்க உள்ளதாக பிரபல இயக்குநர் அறிவித்துள்ளார்.

காஷ்மீரின் பஹல்காம் சுற்றுலாத் தளத்தில் தீவிரவாதிகள் தாக்குதல் நடத்தியதைத் தொடர்ந்து இந்திய ராணுவம் பாகிஸ்தானிலுள்ள பயங்கரவாத முகாம்களைத் தாக்கி அழித்தது. இத்துடன் பிரச்னை முடிவுக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், காஷ்மீரில் பாகிஸ்தான் ராணுவ டிரோன்கள் தாக்குதலுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்டதால் இந்திய ராணுவம் போர்த்தாக்குதலில் இறங்கியது.

தொடர்ந்து, இருநாட்டு தலைவர்களும் போர் நிறுத்த பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பட்டு போரை நிறுத்தினர்.

இதன் பரபரப்பு முடிவதற்கு முன்பாகவே ஆபரேஷன் சிந்தூர் எனப் பெயரிடப்பட்ட திரைப்பட போஸ்டர் வெளியானது. இப்படத்தை நிக்கி விக்கி பஹானி பிலிம்ஸ் மற்றும் கண்டெண்ட் இஞ்சினியர் நிறுவனங்கள் இணைந்து தயாரிக்க உத்தம் - நிதின் இயக்குவதாக அறிவிக்கப்பட்டது.

மேலும், 50-க்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்கள், ஆபரேஷன் சிந்தூர் மற்றும் மிஷன் சிந்தூர் ஆகிய பெயர்களைப் பெற ஹிந்தி சினிமாத் தயாரிப்பு சங்கங்களை நாடின.

திரைப்படமாகும் புத்தகம்

இந்த நிலையில், காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ் திரைப்படம் மூலம் பேசப்பட்ட சர்ச்சை இயக்குநர் விவேக் அக்னிஹோத்ரி, ‘ஆபரேஷன் சிந்தூர்’ தாக்குதலைத் திரைப்படமாக எடுக்க உள்ளதாக அறிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்ட பதிவில், நானும் பூசன் குமாரும் (தயாரிப்பாளர்) ஆபரேஷன் சிந்தூர் திரைப்படத்தில் இணைகிறோம். இது, முன்னாள் லெப்டினன்ட் ஜெனரல் கேஜேஎஸ் திலோன் எழுதிய, ‘ஆபரேஷன் சிந்தூர்’ நூலை மையமாக வைத்து உருவாக்கப்படுகிறது” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

Summary

director vivek agnigothri announced he will make new movie about operation sindoor produce by t series bhushan kumar

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

