கொட்டுக்காளி இயக்குநரின் புதிய படம்!
இயக்குநர் பி. எஸ். வினோத் ராஜ் இயக்கும் புதிய படம்...
கார்த்திக் சுப்புராஜ், பிஎஸ் வினோத் ராஜ்
இயக்குநர் பி. எஸ். வினோத்ராஜ் இயக்கத்தில் புதிய திரைப்படம் உருவாகவுள்ளது.
கூழாங்கல், கொட்டுக்காளி திரைப்படங்கள் மூலம் கவனிக்கப்பட்டவர் இயக்குநர் பி. எஸ். வினோத் ராஜ். கொட்டுக்காளி திரைப்படம் சர்வதேச அளவில் பல விருதுகளைக் குவித்ததுடன் தமிழில் சிறந்த முயற்சி எனப் பாராட்டுகளையும் பெற்றது.
இந்த நிலையில், இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜ் தயாரிப்பில் பி. எஸ். வினோத் ராஜ் புதிய திரைப்படத்தை இயக்கவுள்ளார்.
ரெட்ரோ திரைப்படத்தில் வில்லனாக நடித்து, 29 திரைப்படம் மூலம் கதாநாயகனாக அறிமுகமாகவுள்ள நடிகர் விது, இப்படத்தில் நாயகனாக நடிக்கவுள்ளார்.
இயக்குநர் மிஷ்கின் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதன் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகிறது.
