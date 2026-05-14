தில்லியில் அரசு ஊழியர்கள் வீட்டிலிருந்தே வேலை செய்ய உத்தரவு: முதல்வர்16 மாநிலங்கள், 3 யூனியன் பிரதேசங்களில் எஸ்ஐஆர்! மே 30 முதல் தொடக்கம்!திருச்சி கிழக்கு தொகுதி காலியானதாக அறிவிப்பு!அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி 2% உயர்வு: முதல்வர் விஜய் அறிவிப்பு!
இந்த வாரம் ஓடிடியில் வெளியாகும் படங்கள்!

இந்த வாரம் ஓடிடியில் வெளியாகும் படங்கள். - சித்திரிப்பு / விஜய்

Updated On :37 நிமிடங்கள் முன்பு
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
ஓடிடி தளங்களில் இந்த வாரம் எந்தெந்தத் திரைப்படங்கள், இணையத் தொடர்கள் வெளியாகவுள்ளன என்பதைக் காணலாம்.

1மிஸ்டர் எக்ஸ்

இயக்குநர் மனு ஆனந்த் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள மிஸ்டர் எக்ஸ் படத்தில் நடிகர்கள் ஆர்யா, சரத்குமார், மஞ்சு வாரியர், கெளதம் கார்த்திக், அனகா உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.

இந்தத் திரைப்படம் ஜியோ ஹாட் ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகியுள்ளது.

2காளிதாஸ் - 2

நடிகர் பரத் நடிப்பில் வெளியான காளிதாஸ் - 2 திரைப்படம் ஆஹா ஓடிடியில் காணக் கிடைக்கிறது.

ஸ்ரீ செந்தில் இயக்கத்தில் உருவான காளிதாஸ் - 2 படத்தில் கொலை வழக்கை விசாரிக்கும் காவல்துறை அதிகாரியாக பரத் நடிக்க, முக்கிய பாத்திரங்களில் அஜய் கார்த்திக், பவானி ஸ்ரீ உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.

3துரந்தர் - 2

ஆதித்யா தார் இயக்கத்தில் பி62 ஸ்டூடியோஸ், ஜியோ ஸ்டூடியோஸ் தயாரிப்பில் நடிகர் ரன்வீர் சிங் நடிப்பில் கடந்த மார்ச் 19ஆம் தேதி துரந்தர் - 2 திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியானது.

இந்தத் திரைப்படம் நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் தற்போது வெளியாகியுள்ளது.

4’ஒரு துரோக சாஹச்சர்யத்தில்

ரதீஷ் பாலகிருஷ்ணன் பொடுவால் எழுதி இயக்கிய, மலையாள மொழிப்படம் ’ஒரு துரோக சாஹச்சர்யத்தில்’. இந்தப் படத்தில் இதில் குஞ்சாக்கோ போபன், திலீஷ் போத்தன், சஜின் கோபு உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.

காமெடி, திரில்லர் பாணியில் எடுக்கப்பட்டுள்ள இந்தப் படம், நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடியில் காணக் கிடைக்கிறது.

5எக்ஸாம்

சற்குணம் இயக்கத்தில் துஷாரா விஜயன் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள இணையத் தொடர் எக்ஸாம். இந்தத் தொடரில் அதிதி பாலன் மற்றும் அப்பாஸ் ஆகியோர் முக்கிய பாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் மற்றும் ஹிந்தி மொழிகளில் நாளை(மே 15) அமேசான் பிரைம் ஓடிடியில் வெளியாகிறது.

6கடந்த வார ஓடிடி (எல்ஐகே)

விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் நடிகர்கள் பிரதீப் ரங்கநாதன், கிருத்தி ஷெட்டி, சீமான் உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் உருவான திரைப்படம் எல்ஐகே.

இந்தத் திரைப்படம் அமேசான் பிரைம் ஓடிடி தளத்தில் காணக் கிடைக்கிறது.

7வாழ - 2

இயக்குநர் விபின் தாஸ் எழுத்தில் சவின் எஸ். ஏ இயக்கத்தில் வாழ - 2 திரைப்படம், கடந்த ஏப். 2-ல் திரையரங்குகளில் வெளியானது.

இந்தப் படத்தை ஜியோ ஹாட் ஸ்டார் ஓடிடியில் பார்க்கலாம்.

8பரதநாட்டியம் 2: மோகினியாட்டம்

கிருஷ்ணதாஸ் முரளி இயக்கத்தில் சைஜு குருப், சுராஜ் வெஞ்சாரமூடு, ஜெகதீஷ் ஆகியோர் நடிப்பில் வெளியான மலையாள மொழிப்படம் பரதநாட்டியம் 2: மோகினியாட்டம்.

நகைச்சுவை - திரில்லர் பாணியில் எடுக்கப்பட்டுள்ள இந்தத் திரைப்படத்தை நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் காணலாம்.

9ஓ பட்டர்ஃபிளை

விஜய் ரங்கநாதன் இயக்கத்தில் உளவியல் திரில்லர் படமாக வெளியான திரைப்படம் ஓ பட்டர்ஃபிளை.

நிவேதிதா சதீஷ், சிபி புவனா சந்திரன், நாசர் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள இந்தப் படம், சன் நெக்ஸ்ட் ஓடிடியில் காணக் கிடைக்கிறது.

10சாத்தான்: தி டார்க்

ஐரா, சாந்தினி தமிழரசன், எஃப் ஜே உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் மணிகண்டன் ராமலிங்கம் இயக்கத்தில் வெளியான திரைப்படம் சாத்தான்: தி டார்க்.

அஸ்தினாபுரம் என்ற மலைக்கிராமத்தில் சாத்தான் வழிபாட்டை மையப்படுத்தி எடுக்கப்பட்டுள்ள இந்தப்படத்தை, நாளை அமேசான் பிரைம் ஓடிடியில் பார்க்கலாம்.

11டகாய்ட்: எ லவ் ஸ்டோரி

அதிவி சேஷ், மிருணாள் தாக்கூர் நடிப்பில் வெளியான அதிரடி பாணியில் எடுக்கப்பட்டுள்ள தெலுங்கு மொழிப்படம் டகாய்ட் : எ லவ் ஸ்டோரி.

இந்தத் திரைப்படத்தை அமேசான் பிரைம் ஓடிடியில் காணலாம்.

