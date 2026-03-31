விமலின் வடம் படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி!
வடம் படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி தொடர்பாக....
வடம் படத்தின் போஸ்டர்.
படம்: எக்ஸ்
நடிகர் விமல் நடித்துள்ள வடம் படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மஞ்சுவிரட்டு விளையாட்டை மையப்படுத்தி எடுக்கப்பட்டுள்ள இந்தப் படம், கடந்த மார்ச் 6 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகி கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றது.
இந்தப் படத்தில் விமலுடன் நட்டி நட்ராஜன், சனஸ்கா ஸ்ரீ, முனீஸ்காந்த், பால சரவணன், ‘ஆடுகளம்’ நரேன், ஷரவண சக்தி உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.
வி.கேந்திரன் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள இந்தப் படத்தை மாசாணி பிக்சர்ஸ் சார்பில் ஆர். ராஜசேகர் தயாரித்துள்ளார்.
வடம் படத்துக்கு டி.இமான் இசையமைத்துள்ளார். பிரசன்னா எஸ். குமார் ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார். இந்தப் படத்தின் படப்பிடிப்பு மற்றும் பூஜை பொள்ளாச்சி ஆனைமலை மாசாணியம்மன் கோயிலில் எடுக்கப்பட்டது.
இந்த நிலையில், வடம் திரைப்படம் சன் நெக்ஸ்ட் ஓடிடி தளத்தில் ஏப். 3 ஆம் வெளியாகவுள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
