Dinamani
ஈரான் மீது 1,000 கிலோ பங்கர் பஸ்டர் குண்டுகள் வீசி அமெரிக்கா தாக்குதல்! முதல்வர் ஸ்டாலின் பிரசார வாகனத்தில் பறக்கும் படை சோதனை! கேரளத்தில் காங்கிரஸ் கூட்டணிக்கு எதிராக தேஜஸ்வி யாதவ் பிரசாரம்! தேர்தல் பணியாளர்களின் ஊதியம் இருமடங்கு உயர்வு! மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பின் முதல் கட்டம் நாளை தொடக்கம்!மேற்குத் தொடா்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் இன்று மழைக்கு வாய்ப்பு!இந்தியாவுக்கு வரவேண்டிய கப்பல்கள் ஹோா்முஸ் நீரிணையில் சிக்கித் தவிப்பு!21 மாநிலங்கள் - யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு மீண்டும் மண்ணெண்ணெய் ஒதுக்கீடுஈரான் பொதுக் கட்டமைப்பை நிா்மூலமாக்குவோம்: டிரம்ப் மிரட்டல்
/
செய்திகள்

விமலின் வடம் படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி!

வடம் படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி தொடர்பாக....

News image

வடம் படத்தின் போஸ்டர்.

படம்: எக்ஸ்

Updated On :31 மார்ச் 2026, 5:53 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் விமல் நடித்துள்ள வடம் படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மஞ்சுவிரட்டு விளையாட்டை மையப்படுத்தி எடுக்கப்பட்டுள்ள இந்தப் படம், கடந்த மார்ச் 6 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகி கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றது.

இந்தப் படத்தில் விமலுடன் நட்டி நட்ராஜன், சனஸ்கா ஸ்ரீ, முனீஸ்காந்த், பால சரவணன், ‘ஆடுகளம்​’ நரேன், ஷரவண சக்​தி உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.

வி.கேந்​திரன் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள இந்தப் படத்தை மாசாணி பிக்​சர்ஸ் சார்​பில் ஆர்​. ​ராஜசேகர் தயாரித்துள்ளார்.

வடம் ​படத்​துக்கு டி.இமான் இசையமைத்​துள்​ளார். பிரசன்னா எஸ். கு​மார் ஒளிப்பதிவு செய்​துள்​ளார். இந்தப் படத்தின் படப்பிடிப்பு மற்றும் பூஜை பொள்ளாச்சி ஆனைமலை மாசாணியம்மன் கோயிலில் எடுக்கப்பட்டது.

இந்த நிலையில், வடம் திரைப்படம் சன் நெக்ஸ்ட் ஓடிடி தளத்தில் ஏப். 3 ஆம் வெளியாகவுள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

