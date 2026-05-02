Dinamani
சென்னையில் பதுக்கி வைத்திருந்த 40 சிலிண்டா்கள் பறிமுதல்!புனேவில் 4 வயது குழந்தையை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொன்ற முதியவர்!மணிப்பூரில் 23 சட்டவிரோத பதுங்கு குழிகளை அழித்த பாதுகாப்புப் படையினர்!தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகும் நேரத்தில் பேசுபொருளாகும் ஜோதிமணி ட்வீட்!கட்டாய வெற்றிக்கான தேவையுடன் இன்று மோதும் சென்னை - மும்பைஈரான் புதிய சமரசத் திட்டம்: திருப்தியில்லை என டிரம்ப் நிராகரிப்புமேற்கு வங்கத்தின் 15 வாக்குச்சாவடிகளில் இன்று மறு வாக்குப் பதிவு
/
செய்திகள்

என் சினிமா வாழ்க்கையை அழிக்க சிலர் முயன்றனர்: கௌதம் மேனன்

துருவ நட்சத்திரம் படத்தின் வெளியீடு குறித்து கௌதம் மேனன் கூறியிருப்பதாவது...

News image

கௌதம் மேனன். - படம்: இன்ஸ்டா / கௌதம் வாசுதேவ் மேனன்.

Updated On :2 மே 2026, 8:02 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

துருவ நட்சத்திரம் படத்தின் வெளியீடு குறித்து கௌதம் மேனன் தனது இன்ஸ்டா பக்கத்தில், “என்னையும் என் சினிமா வாழ்க்கையையும் அழிக்க சிலர் முயன்றனர்” என்ற குற்றச்சாட்டை முன்வைத்துள்ளார்.

இயக்குநர் கௌதம் மேனன் இயக்கத்தில் நடிகர் விக்ரம் நடிப்பில் துருவ நட்சத்திரம் என்ற திரைப்படம் உருவாகி, நிதி பிரச்னையின் காரணமாக 8 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகியும் இன்னும் திரையரங்கில் வெளியாகாமல் இருக்கிறது.

துருவ நட்சத்திரம்’ படத்தின் வெளியீடு தொடர்பாக தொடரப்பட்ட நிதி தொடர்பான வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் ஏப். 30 அன்று விசாரணைக்கு வந்தது. இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, ’துருவ நட்சத்திரம்' படத்தை ஜூன் 15 ஆம் தேதிக்குள் வெளியிட அனுமதி அளித்துள்ளார்.

இந்த நிலையில், இது குறித்து கௌதம் மேனன் தனது இன்ஸ்டா பக்கத்தில் கூறியிருப்பதாவது:

சிலர் என் சினிமா வாழ்க்கையை அழிக்கவும் என் படம் வெளியாவதை தடுக்கவும் முயற்சித்தார்கள். நூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் அந்தப் படத்தில் வேலை செய்துள்ளார்கள்.

இன்னொரு மனிதனர், என்னுடைய சீனியர் வழக்குரைஞர் அப்துல் ஹமீது எனக்காக முன்னின்று போராடினார். இதற்கடுத்து முக்கியமான மனிதர் நீதிபதி செந்தில்குமார் ராமமூர்த்தி, இருண்ட சுரங்கப் பாதையின் இறுதியில் வெளிச்சமாக எனக்குப் பாதை அமைத்துக்கொடுத்துள்ளார்.

துருவ நட்சத்திரம் படம் வெளியாக வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளார். நிதிப் பிரச்னையினால் வெளியாகாமல் இருக்கும் எந்த ஒரு படத்துக்கும் இந்தத் தீர்ப்பு ஒரு மைல்கல்லாக இருக்கும். இனிமேல் நல்லதே நடக்கும் எனக் கூறியுள்ளார்.

Summary

Some people tried to destroy me and my film career: Gautham Menon Dhruva Natchathiram release.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

துருவ நட்சத்திரம் வெளியீட்டுத் தேதி இதுவா?

துருவ நட்சத்திரம் வெளியீட்டுத் தேதி இதுவா?

முத்துராமலிங்கம் படத்தில் நடித்ததற்கு வருத்தப்படுகிறேன்: கௌதம் ராம் கார்த்திக்

முத்துராமலிங்கம் படத்தில் நடித்ததற்கு வருத்தப்படுகிறேன்: கௌதம் ராம் கார்த்திக்

ஐஸ்வர்யா மேனன் படத்தின் அறிமுக போஸ்டர்!

ஐஸ்வர்யா மேனன் படத்தின் அறிமுக போஸ்டர்!

9 மாத கடின உழைப்பு... கௌதம் ராம் கார்த்திக் பகிர்ந்த எடைக் குறைப்பு விடியோ!

9 மாத கடின உழைப்பு... கௌதம் ராம் கார்த்திக் பகிர்ந்த எடைக் குறைப்பு விடியோ!

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

#ipl2026 | CSK vs MI: யாருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு? | Chennai Super Kings | Mumbai Indians |

தினமணி செய்திச் சேவை

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | "உலகக் கோப்பை ஜெயிக்க உங்களுக்கு கிளாசென் வேண்டும்" |

தினமணி செய்திச் சேவை

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

Dinamani வார ராசிபலன்! | May 3 முதல் 9 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

1 மே 2026
வீடியோக்கள்

Podcast | Exit Polls சொல்வது நடக்குமா? | News and Views | Epi - 30

தினமணி செய்திச் சேவை

30 ஏப்ரல் 2026