சட்டவிரோத வெளியீட்டால் ஜன நாயகனுக்கு ரூ. 70 கோடி இழப்பு?

இணையத்தில் கசிந்ததால் ஜன நாயகன் திரைப்படத்துக்கு ரூ. 70 கோடி நஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
நடிகர் விஜய் நடிப்பில் உருவான ஜன நாயகன் திரைப்படம் சென்சார் பிரச்னைகளால் பொங்கல் வெளியீட்டிலிருந்து ஒத்திவைக்கப்பட்டது. பின், மறுதணிக்கை மற்றும் தேர்தல் காரணங்களால் தொடர் குழப்பங்களையும் தடுமாற்றங்களையும் சந்தித்தது.
பின், மொத்த ஜன நாயகன் படமும் சமூக வலைதளங்களில் சட்டவிரோதமாக வெளியாகி திரையுலகம் மற்றும் ரசிகர்களிடம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
இதனால், இப்படத்தின் ஓடிடி உரிமத்தை ரூ. 120 கோடிக்கு வாங்கிய நெட்பிளிக்ஸ் நிறுவனம் ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்துள்ளதாம். இணையத்தில் நல்ல தரத்திலேயே படம் கிடைப்பதால் ஓடிடி பார்வைகளின் எண்ணிக்கை குறைய அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன. இதன் காரணமாக, ரூ. 50 கோடிக்கு உரிமத்தை வாங்க நெட்பிளிக்ஸ் முன்வந்துள்ளதாம்.
இதனால், ஜன நாயகன் திரைப்படத்திற்கு ரூ. 70 கோடி நஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. தணிக்கை சான்றிதழ் கிடைத்ததும் மே வெளியீட்டிலேயே ஜன நாயகனைத் திரைக்குக் கொண்டு வருவார்கள் என்றே தெரிகிறது.
It has been reported that the film Jana Nayagan has suffered a loss of Rs 70 crore due to its online leak.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
ஜன நாயகன் லீக்: படத்தொகுப்பாளர் இடைநீக்கம்!
ஜன நாயகன் படம் கசிந்த விவகாரம்: 6 பேர் கைது!
இணையத்தில் கசிந்த ஜன நாயகன் படத்துக்கு விமர்சனம்..! சிக்கலில் இயக்குநர் அமீர்!
அதிர்ச்சியையும்,வேதனையையும் அளிக்கிறது- ஜன நாயகன் படத்துக்கு குரல் கொடுத்த நடிகர் ரஜினி
வீடியோக்கள்
நாளை தீர்ப்பு ...யாருக்குச் சாதகம் ? | TN Election Results 2026 | DMK | ADMK | NTK | TVK
தினமணி செய்திச் சேவை
வாக்கு எண்ணிக்கை; TVK சார்பில் வைக்கப்பட்ட வேண்டுகோள்கள்! | Aadhav Arjuna | Vijay
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Thiruma திடீர் விடியோ உண்மைப் பின்னணி ! உடைத்துப் பேசும் ரவீந்திரன் துரைசாமி | VCK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
"விசிகவினர் சிறப்பாக பணியாற்றவில்லை!" திருமா வெளியிட்ட பரபரப்பு விடியோ!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு