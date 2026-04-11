இணையத்தில் கசிந்த ஜன நாயகன் படத்துக்கு விமர்சனம்..! சிக்கலில் இயக்குநர் அமீர்!

இணையத்தில் கசிந்த ஜன நாயகன் படத்தினை விமர்சித்த அமீர் குறித்து...

ஜன நாயகன் போஸ்டர், இயக்குநர் அமீர். - கோப்புப் படங்கள்.

Updated On :11 ஏப்ரல் 2026, 6:08 am

இணையத்தில் லீக்கான ஜன நாயகன் படத்துக்கு விமர்சனம் கூறிய இயக்குநர் அமீர் சிக்கலில் மாட்டிக்கொண்டுள்ளார்.

நடிகராக விஜய் கடைசியாக நடித்த ஜன நாயகன் படத்தின் ஆன்லைன் வெர்ஷன் சட்டத்துக்கு புறம்பாக நேற்று (ஏப்.10) இணையத்தில் வெளியானது.

இந்தப் படத்தினை வெளியிட்டவர் யார் என்பது இதுவரை கண்டுபிடிக்காத நிலையில், இந்தப் படத்தினை பகிரவோ தரவிறக்கம் செய்யவோ கூடாதென படக்குழு வக்கீல் நோட்டீஸ் அளித்திருந்தது.

இந்த நிலையில், இயக்குநர் அமீர் தனது வாட்ஸ் ஆப்பில் இந்தப் படம் குறித்து தனது விமர்சனத்தை முன்வைத்துள்ளார். அதில், “கசிந்திருக்கும் ’ஜனநாயகன்’ படக் காட்சியிலும் இஸ்லாமியர்கள் தான் தீவிரவாதிகளா? இது தான் தங்களின் அரசியலா? எப்போதுதான் மாறும் இந்த மனநிலை? - அமீர்” எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

ஜன நாயகன் படம் லீக் ஆனதுக்கு சினிமா பிரபலங்கள் கண்டனத்தை முன்வைத்துள்ள நிலையில், இவர் படத்துக்கு விமர்சனம் வைத்தது சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இயக்குநர் அமீர் மீது சட்ட நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுமா என ரசிகர்கள் சமூக வலைதளத்தில் விவாதத்தில் இறங்கியுள்ளனர். முன்னதாக, விஜய்யின் விவாகரத்து வழக்கின்போதும், ”சொந்த குடும்பத்தைக் காப்பாற்றாதவர் எப்படி நாட்டை பாதுகாப்பார்?” என வாட்ஸ் ஆப்பில் பதிவிட்டிருந்ததும் சர்ச்சையானது.

ஜன நாயகன் படம் தணிக்கைச் சான்றிதழ் பிரச்னையினால் இன்னும் வெளியாகாமல் இருக்கிறது. தவெக கட்சியின் தலைவர் விஜய், ஜன நாயகன் வெளியீட்டை முடக்கியது பாஜக மற்றும் திமுக கட்சி என குற்றம் சாட்டியிருந்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது.

Review of the Film 'Jana Nayagan'—Leaked Online! Director Ameer Lands in Trouble!

அதிர்ச்சியையும்,வேதனையையும் அளிக்கிறது- ஜன நாயகன் படத்துக்கு குரல் கொடுத்த நடிகர் ரஜினி

அதிர்ச்சியையும்,வேதனையையும் அளிக்கிறது- ஜன நாயகன் படத்துக்கு குரல் கொடுத்த நடிகர் ரஜினி

உரிமையியல், குற்றவியல் நடவடிக்கைகளை எதிர்கொள்ள நேரிடும்..! வக்கீல் நோட்டீஸ் அளித்த ஜன நாயகன் படக்குழு!

உரிமையியல், குற்றவியல் நடவடிக்கைகளை எதிர்கொள்ள நேரிடும்..! வக்கீல் நோட்டீஸ் அளித்த ஜன நாயகன் படக்குழு!

ஜன நாயகன் முழுப் படமும் இணையத்தில் கசிந்தது!

ஜன நாயகன் முழுப் படமும் இணையத்தில் கசிந்தது!

ஜன நாயகன் சர்ச்சையில் அரசியல்: அமீர் பேச்சு

ஜன நாயகன் சர்ச்சையில் அரசியல்: அமீர் பேச்சு

DINAMANI வார ராசிபலன்! | Apr. 12 முதல் Apr. 18 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

தில்லியை வென்று நம்பிக்கையைப் பெறுமா சிஎஸ்கே? | CSK v DC Match Preview |

LIK Movie Review | தீமா.. தீமா.. தேறுமா! | Pradeep Ranganathan | Vignesh Shivan | krithi shetty

புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!

