8 நாளில் கருப்பு வெளியீடு! புதிய போஸ்டர்!

“கருப்பு” திரைப்படத்தின் புதிய போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது குறித்து...

கருப்பு பட புதிய போஸ்டர்...

Updated On :6 மே 2026, 9:03 pm IST

நடிகர் சூர்யா நாயகனாக நடித்துள்ள “கருப்பு” திரைப்படத்தின் புதிய போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.

இயக்குநர் ஆர்.ஜே. பாலாஜி - நடிகர் சூர்யா கூட்டணியில் உருவாகியுள்ள “கருப்பு” திரைப்படம் மே. 14 ஆம் தேதி வெளியாகின்றது.

இளம் இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கர் இசையில் உருவான இப்படத்தில் நடிகை த்ரிஷா நாயகியாக நடித்துள்ளார். மேலும், கருப்பு படத்தின் டீசர் மற்றும் 3 பாடல்கள் வெளியாகி நல்ல வரவேற்ப்பைப் பெற்றன.

இந்தப் படம் வெளியாக இன்னும் 8 நாள்கள் மட்டுமே உள்ள நிலையில், அதற்கான கவுன்ட் டவுன் போஸ்டரை படக்குழுவினர் இன்று (மே 6) மாலை வெளியிட்டுள்ளனர்.

முன்னதாக, கருப்பு படத்தில் இயக்குநர் ஆர்.ஜே. பாலாஜி வில்லனாக நடித்துள்ளதாகக் கூறப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது.

A new poster for the film "Karuppu," starring actor Suriya as the lead, has been released.

கருப்பு படத்தின் புதிய போஸ்டர்!

