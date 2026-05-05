கருப்புக்கு தணிக்கைச் சான்றிதழ்! கால அளவு என்ன?

கருப்பு திரைப்படத்திற்குத் தணிக்கைச் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இயக்குநர் ஆர்ஜே பாலாஜி - நடிகர் சூர்யா கூட்டணியில் உருவான கருப்பு மிகுந்த எதிர்பார்ப்புகளுக்கு இடையே மே. 14 ஆம் தேதி தமிழகத்தில் அதிக திரைகளில் வெளியீடு காணவுள்ளது.
சாய் அபயங்கரின் இசையமைப்பில் உருவான கருப்பு பாடல்கள் கடந்த சில நாள்களாக பெரிதாகக் கவனம் பெற்று வருகின்றன. இப்படத்தின் டிரைலரும் விரைவில் வெளியாகவுள்ளது.
கங்குவா, ரெட்ரோ தோல்விப்படங்களிலிருந்து சூர்யாவுக்கு மீண்டும் வெற்றி கிடைக்குமான என அவரது ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.
இந்த நிலையில், கருப்பு திரைப்படத்திற்குத் மத்திய தணிக்கை வாரியம் யு/ஏ சான்றிதழ் வழங்கியுள்ளது. மேலும், இப்படம் 2.30 மணி நேரம் ஓடக்கூடிய படமாக இருக்கும் என்றும் தெரியவந்துள்ளது.
The film "Karuppu" has been given a censor certificate.
