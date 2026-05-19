இம்தியாஸ் அலி இயக்கிய மெய்ன் வாபஸ் ஆவுங்கா டிரைலர்!

மெய்ன் வாபஸ் ஆவுங்கா திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.
பாலிவுட்டில் தனித்துவமான திரைப்படங்களை இயக்கி கவனம் பெற்றவர் இம்தியாஸ் அலி. ஹைவே, ராக் ஸ்டார், தமாஷா, அமர்சிங் சம்கிலா உள்ளிட்ட படங்களின் மூலம் பெரிய வரவேற்பைப் பெற்றார்.
தற்போது, இந்தியா - பாகிஸ்தான் பிரிவினையின்போது தன் காதலியைக் கைவிட நேர்ந்த தாத்தாவின் நினைவுகள் வழியே அந்த காதலியைத் தேடிச்செல்லும் பேரனின் கதையாக, மெய்ன் வாபஸ் ஆவுங்கா (main vaapas aaunga - நான் திரும்பி வருவேன்) என்கிற திரைப்படத்தை இயக்கியுள்ளார்.
நாயகனாக தில்ஜித் நடிக்க, ஏ. ஆர். ரஹ்மான் இசையமைத்துள்ளார். வருகிற ஜூன் 12 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ள இப்படத்தின் டிரைலரை இன்று வெளியிட்டுள்ளனர்.
