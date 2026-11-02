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ராவடி படத்தின் முதல் பாடல் அறிவிப்பு!

ராவடி திரைப்படத்தின் முதல் பாடல் அறிவிப்பு இன்று வெளியானது.

ராவடி பட போஸ்டர்

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ராவடி திரைப்படத்தின் முதல் பாடல் அறிவிப்பு இன்று வெளியானது.

சிறை திரைப்படத்தின் மூலம் கதாநாயகனாக கவனம் ஈர்த்த அக்‌ஷய் குமார் நடிப்பில் உருவான திரைப்படம் ராவடி.

அறிமுக இயக்குநர் விக்னேஷ் வடிவேல் இயக்கத்தில் நடிகர்கள் பாசில் ஜோசப், அக்‌ஷய் குமார் இணைந்து நடிக்கும் திரைப்படம் ‘ராவடி’. இப்படத்தை செவன் ஸ்கிரீன் ஸ்டுடியோ நிறுவனத்தின் லலித் குமார் தயாரித்துள்ளார்.

தமிழ், மலையாளம் என இரு மொழிகளில் உருவாகியுள்ள இப்படத்தில் ஜாஃபர், ஐஷ்வர்யா ஷர்மா, ஜான் விஜய், சத்யன் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். ஜென் மார்ட்டின் இசையமைத்துள்ளார்.

இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு ஏப்ரல் மாதம் நிறைவடைந்த நிலையில், பட வெளியீடு தள்ளிப்போனது.

கல்லூரி மாணவர்களின் வாழ்க்கை பற்றி காமெடி கதைக்களத்தில் உருவாகியுள்ள இப்படம் வருகிற டிசம்பர் 24 அன்று வெளியாகவுள்ளது.

ராவடி படத்தின் முதல் பாடல் அறிவிப்பு இன்று வெளியாகியுள்ளது. ’அட்ரா பரமா’ என்கிற முதல் பாடல் நவ. 4 அன்று வெளியாகும் என படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

Summary

First song announcement of the movie Rawadi was released today.

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