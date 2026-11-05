The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
முதல்வரின் அலுவல்பூர்வ இல்லமாக ‘பாமணி இல்லம்’! விஜய் ஆய்வு!அமெரிக்க இடைக்கால தேர்தல்! இறுதி முடிவுகள் வெளியாவதில் இழுபறி!விசா பிரிவுகளை 9-ஆக குறைக்க மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் முடிவு பிரதமா் தேச துரோகி என்பதை 5 நிமிஷ விவாதத்தில் நிரூபிப்பேன்: ராகுல் காந்தி சவால் பிழைப்புக்காக வெளிமாநிலம் சென்ற தொழிலாளா்: மேற்கு வங்கம் திரும்ப முதல்வா் அழைப்பு புதிய வாக்காளா் படிவம், உறுதிமொழி படிவத்தை பிரித்து தோ்தல் ஆணையம் நடவடிக்கை ராஜஸ்தானில் தண்டவாளம் குண்டு வைத்து தகா்ப்பு: என்ஐஏ விசாரணை சா்க்கரை விலை மீண்டும் உயா்வு

தமிழ்ப்படம் - 3 படப்பிடிப்பு தொடக்கம்!

தமிழ்ப்படம் - 3 திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு ஆரம்பம்...

Updated On :

இயக்குநர் சிஎஸ் அமுதன் இயக்கத்தில் உருவாகும் தமிழ்ப்படம் மூன்றாம் பாகத்தின் படப்பிடிப்பு தொடங்கியுள்ளது.

தமிழ்ப்படம், தமிழ்ப்படம் 2 எடுத்து தமிழக ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகவும் பிரபலமானவர் இயக்குநர் சிஎஸ் அமுதன். முதல் பாகத்தில் தமிழ் சினிமாவில் நடக்கும் அசட்டுதனமான லாஜிக் அற்ற விஷயங்களைத் தாக்கி நகைச்சுவையான திரைப்படத்தைக் கொடுத்தார்.

அடுத்தாக, தமிழ்ப்படம் - 2லும் அரசியல் கலந்த அதே பாணி திரைப்படத்தை இயக்கினார். இரண்டும் ரசிகர்களிடம் வரவேற்பைப் பெற்று வெற்றி பெற்றன. இரண்டிலும் நடிகர் மிர்ச்சி சிவா நாயகனாக நடித்து கலக்கியிருந்தார்.

Story image

இந்த நிலையில், இப்படத்தின் மூன்றாம் பாகத்தின் படப்பிடிப்பு ஆரம்பமாகியுள்ளதாக இயக்குநர் சிஎஸ் அமுதன் கூறியுள்ளார். இதிலும் நடிகர் சிவாதான் நாயகனாக நடிக்கிறார். ஒய் நாட் ஸ்டூடியோஸ் நிறுவனம் இதனைத் தயாரிக்கிறது.

இப்பாகம் ஏலியன்கள் கலந்த கதையாக இருக்கலாம் எனத் தெரிகிறது.

Filming for the third installment of the Thamizh Padam series, directed by C.S. Amudhan, has begun.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.