கராத்தே சந்திரன்... ஃபஹத் ஃபாசிலின் புதிய திரைப்படம்!
ஃபஹத் ஃபாசில் நாயகனாக நடிக்கும் புதிய திரைப்படம்..
நடிகர் ஃபஹத் ஃபாசில் நடிக்கும் புதிய திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு தொடங்கியுள்ளது.
நடிகர் ஃபஹத் ஃபாசிலுக்கு தென்னிந்தியா முழுவதும் பெரிய அளவில் ரசிகர்கள் உள்ளனர். மலையாளத்தில் மட்டுமல்லாது பிறமொழிகளிலும் ஆரோக்கியமான வணிகத்தை வைத்திருக்கிறார். இறுதியாக, இவர் நடிப்பில் வெளியான டொண்ட் ட்ரபிள் தி ட்ரபிள் திரைப்படம் விமர்சன ரீதியாக தோல்விப்படமானது.
இந்த நிலையில், ஃபஹத் ஃபாசில் இயக்குநர் ராய் இயக்கத்தில் புதிய திரைப்படத்தில் நடிக்கிறார். எஸ். ஹரிஷ், வினய் தாமஸ் எழுத்தில் உருவாகும் இது ஆக்ஷன் கலந்த நகைச்சுவை திரைப்படமாக இருக்கலாம் எனத் தெரிகிறது.
பாவனா ஸ்டுடியோஸ் தயாரிக்கும் இப்படத்திற்கு கராத்தே சந்திரன் எனப் பெயரிட்டுள்ளனர். பிரேமலு, பெத்லகெம் குடும்ப யூனிட் ஆகிய மிகப்பெரிய வெற்றிப்படங்களைக் கொடுத்த நிறுவனம் என்பதால் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
The shooting of a new film starring actor Fahadh Faasil has begun.
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