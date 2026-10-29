ஃபஹத் ஃபாசில் உடன் பணியாற்ற விரும்பும் இம்தியாஸ் அலி!
பாலிவுட் இயக்குநர் இம்தியாஸ் அலி அளித்த பேட்டி குறித்து...
ஃபஹத் ஃபாசில், இம்தியாஸ் அலி - படங்கள்: முகநூல்/ ஃபஹத் ஃபாசில், இம்தியாஸ் அலி
பாலிவுட் இயக்குநர் இம்தியாஸ் அலி பிடிஐக்கு அளித்த பேட்டியில், “ஃபஹத் ஃபாசில் உடன் இணைந்து பணியாற்ற ஆவலுடன் இருக்கிறேன்” எனக் கூறியுள்ளார்.
ஹிந்தியில் ராக்ஸ்டார், ஹைவே, தமாஸா ஆகிய படங்களின் மூலம் இந்தியா முழுவதும் கவனம் பெற்றவர் இயக்குநர் இம்தியாஸ் அலி. காதல் படங்களுக்கென மிகவும் புகழ்பெற்றவர் என்பது கவனிக்கத்தக்கது.
கடைசியாக இம்தியாஸ் அலி இயக்கத்தில் கடந்த ஜூனில் மெய்ன் வாபஸ் ஆவுங்கா என்ற படம் வெளியானது. நல்ல விமர்சனங்களைப் பெற்ற இந்தப் படம் சுமார் ரூ.100 கோடி வசூலித்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
தற்போது, ஏக்தா கபூர் உடன் இணைந்து புதிய படம் ஒன்றை தயாரித்து வருகிறார். இந்த நிலையில் திரைப்பட விழாவில் பிடிஐக்கு அளித்த பேட்டியில் கூறியிருப்பதாவது:
மலையாள நடிகர் ஃபஹத் ஃபாசில் உடன் பணியாற்ற நான் விரும்பினேன். ‘தி இடியட் ஆஃப் இஸ்தான்புல்’ படம் எடுக்க முடியாமல் போனது. நாங்கள் இப்போதும் தொடர்பில்தான் இருக்கிறோம். இணைந்து பணியாற்ற ஆவலுடன் இருக்கிறோம்.
ஒருமுறையாவது அவருடன் பணியாற்ற வேண்டுமென நினைக்கிறேன். நான் தயாரிக்கும் படத்தில் சாரா அர்ஜுன் இருப்பதாக வதந்திகள் பரவி வருகின்றன. அதில் உண்மை இல்லை என்றார்.
இம்தியாஸ் அலியின் சகோதரர் ஹீர் ரஞ்ஜா என்ற படத்தை இயக்கி வருகிறார். இதனை இம்தியாஸ் அலி தயாரிக்கிறார். 2018ல் வெளியாகி வரவேற்பைப் பெறாத ’லைலா மஜ்னு’ என்ற படம் 2024ல் மறுவெளியீட்டில் அசத்தியது. இந்தப் படத்தின் இரண்டாம் பாகமாகத்தான் ஹீர் ரஞ்ஜா உருவாகிவருகிறது.
Summary
Imtiaz Ali hopes to collaborate with Fahadh Faasil, says previous attempt did not work out
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