லாஸ் ஏஞ்சலீஸில் திரையிடப்பட்ட ராமாயணா படத்துக்கு அமோக வரவேற்பு!
அமெரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்சலீஸில் திரையிடப்பட்ட ராமாயணா திரைப்படம் குறித்து...
ராமாயணா படத்தின் காட்சி. - படம்: எக்ஸ் / சோனி பிக்சர்ஸ்
அமெரிக்காவில் லாஸ் ஏஞ்சலீஸில் சிறப்புக் காட்சியாக திரையிடப்பட்ட ராமாயணா திரைப்படத்துக்கு, பார்வையாளர்களிடம் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.
நிதீஷ் திவாரி இயக்கத்தில் ரன்பீர் கபூர், யஷ், சாய் பல்லவி நடிப்பில் ராமாயணா என்ற படத்தை உருவாக்கியுள்ளார். இதில் காஜல் அகர்வால், ரகுல் ப்ரீத் சிங், சன்னி தியோல் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளார்கள்.
சோனி பிக்சர்ஸ் இந்தப் படத்தின் முதல் பாகத்தை உலகம் முழுவதும் வரும் நவ.5ஆம் தேதி வெளியிட இருக்கிறது. பல மொழிகளில் சர்வதேச அளவில் இந்தப் படம் வெளியாகவிருக்கிறது.
பிரைம் ஃபோகஸ் ஸ்டூடியோஸ், மான்ஸ்டர் மைன்ட் கிரியேஷன்ஸ் டி.என்.இ.ஜி. தயாரிப்பில் ரூ.4,000 கோடி பொருட்செலவில் உருவாகியுள்ள இந்தப் படத்தில் ராமனாக ரன்பீர், சீதையாக சாய் பல்லவி, ராவணனாக யஷ் நடித்துள்ளார்கள்.
இந்தப் படம் லாஸ் ஏஞ்சலீஸில் அகாதெமி மியூசியத்தில் திரையிடப்பட்டுள்ளது. இங்கு திரையிட்டதற்கு காரணம் ரசிகர்களின் எதிர்பார்பை தூண்ட மட்டுமல்ல, நல்ல படம் என்ற நம்பகத்தன்மையைப் பெறுவதற்கும் என படத்தின் தயாரிப்பாளர் கூறியுள்ளார்.
இந்தப் படத்தின் முதல் பாகம் நவ.5ஆம் தேதியும் இரண்டாம் பாகம் அடுத்தாண்டு தீபாவளிக்கு வெளியாகுமெனவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஐமேக்ஸில் தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி, மலையாளம், கன்னடம் என பான் இந்திய மொழிகளில் வெளியாகிறது.
âRAMAYANAâ GETS TREMENDOUS RESPONSE IN LOS ANGELESâ¦ The #English version of #Ramayana premiered at the Academy Museum last night to an overwhelming response, marking a proud moment for #Indian cinema on the global stage.— taran adarsh (@taran_adarsh) October 28, 2026
Early reactions from #LosAngeles continue to pour in,â¦ pic.twitter.com/yAil2YqbhG
Summary
'Ramayana' stars attend world premiere in US ahead of film's theatrical release on November 5
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