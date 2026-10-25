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மங்கள வண்ணமே... ராமாயணா புதிய பாடல்!

மங்கள் வண்ணமே பாடல் வெளியாகியுள்ளது...

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ராமாயணா திரைப்படத்தின் புதிய பாடலை இன்று வெளியிட்டுள்ளனர்.

இயக்குநர் நிதிஷ் திவாரி இயக்கத்தில் நடிகர்கள் ரன்பிர் கபூர், சாய் பல்லவி, யஷ் நடிப்பில் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய பட்ஜெட் திரைப்படமாக உருவாகியுள்ள ராமாயணா வருகிற நவ. 5 ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் பிரம்மாண்டமாக வெளியாகிறது.

ராமாயணத்தைத் தழுவி பல திரைப்படங்கள் வந்திருந்தாலும் அதிக பொருள்செலவில் உலகின் முன்னணி விஎஃப்எக்ஸ் நிறுவனங்களின் பங்களிப்பில் ஆச்சரியப்படும் வகையில் இந்த ராமாயணா உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

இப்படத்தின் இரண்டு பாடல்கள் வெளியாகி வரவேற்பைப் பெற்ற நிலையில், ஏ. ஆர். ரஹ்மான் இசையமைப்பில் கார்த்திக் நேத்தா எழுதிய மங்கள வண்ணமே பாடல் வெளியாகியுள்ளது. இப்பாடலை அபய் ஜோத்புர்கர் மற்றும் சைந்தவி இணைந்து பாடியுள்ளனர்.

A new song from the movie Ramayana has been released today.

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