ராமாயணாவின் ஓடிடி உரிமையை கைப்பற்றிய பிரபல நிறுவனம்!
ராமாயணா திரைப்படத்தின் ஓடிடி வெளியீடு தொடர்பாக...
ராமாயணா பட போஸ்டர் - படம்: எக்ஸ்
ராமாயணா திரைப்படத்தின், திரையரங்க வெளியீட்டுக்குப் பிறகான, ஓடிடி உரிமையை பிரபல நிறுவனம் கைப்பற்றியுள்ளது.
இயக்குநர் நிதேஷ் திவாரி இயக்கத்தில் நடிகர்கள் ரன்பீர் கபூர், சாய் பல்லவி, யஷ் நடிப்பில் ‘ராமாயணா’ திரைப்படம் உருவாகியுள்ளது.
மேலும் இந்தப் படத்தில் காஜல் அகர்வால், ரகுல் ப்ரீத் சிங், சன்னி தியோல் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளார்கள்.
சோனி பிக்சர்ஸ் இந்தப் படத்தின் முதல் பாகத்தை உலகம் முழுவதும் வரும் நவ. 5 ஆம் தேதி வெளியிட இருக்கிறது. பல மொழிகளில் சர்வதேச அளவில் இந்தப் படம் வெளியாகவிருக்கிறது.
பிரைம் ஃபோகஸ் ஸ்டூடியோஸ், மான்ஸ்டர் மைன்ட் கிரியேஷன்ஸ் டி.என்.இ.ஜி. தயாரிப்பில் உருவாகும் இந்தப் படத்தில் ராமனாக ரன்பீர், சீதையாக சாய் பல்லவி, ராவணனாக யஷ் நடித்துள்ளார்கள்.
இந்தப் படத்துக்கு பிரபல இசையமைப்பாளரான ஹான்ஸ் சிம்மருடன் இணைந்து, ஏ.ஆர். ரஹ்மான் இசையமைத்துள்ளார்.
இந்தியத் திரையுலகில் அதிக பொருள்செலவில் உருவாகியுள்ள ராமாயணா படத்தின் முதல் பாகத்திற்கான டிரைலர் வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் கவனம் பெற்றது.
இந்த நிலையில், ராமாயணா படத்தின் திரையரங்க வெளியீட்டுக்குப் பிறகு, ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகும் என்று அறிவித்துள்ளது.
Summary
A famous company has acquired the OTT rights of the film Ramayana after its theatrical release.
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