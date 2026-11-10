The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
கோவை பெரியார் அறிவுலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் சோதனை!தவெக எம்எல்ஏ மீது மாவட்ட ஆட்சியர் புகார் அளித்தால் பாரபட்சமின்றி நடவடிக்கை! ராஜ்மோகன்சென்னையில் ஒரே நாளில் 36 ரெளடிகள் கைது!மாவட்ட ஆட்சியருக்கு ஆபாச குறுஞ்செய்தி: தவெக எம்எல்ஏ மீது கடும் நடவடிக்கை தேவை! ஜோதிமணிகுரூப் 4 தேர்வுக்கு 14.89 லட்சம் பேர் விண்ணப்பம்! நாளை வரை திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளலாம்!சபரிமலை பக்தர்களுக்காக சென்னை - கொல்லம் சிறப்பு ரயில் அறிவிப்பு!மூன்றாவது மனைவியையும் விவாகரத்து செய்தார் பவன் கல்யாண்!தவெக எம்எல்ஏக்களுடன் முதல்வர் விஜய் நாளை ஆலோசனை!

டாக்ஸிக்-ல் விட்டதை ராமாயணாவில் பிடித்த யஷ்!

ராமாயணா வசூல் குறித்து...

யஷ்

Updated On :

ராமாயணா திரைப்படத்திற்கான நடிகர் யஷ் பாராட்டுகளைப் பெற்றுள்ளார்.

நிதிஷ் திவாரி இயக்கத்தில் தீபாவளி வெளியீடாகத் திரைக்கு வந்த ராமாயணா திரைப்படம் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது. முதல் பாகத்தில் ராவணனான நடிகர் யஷ் சீதையான சாய் பல்லவியைக் கடத்திக்கொண்டு போவதுடன் நிறைவடைந்துள்ளது.

நல்ல விமர்சனங்களால் இப்படம் உலக அளவில் ரூ. 650 கோடியை வசூலித்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

அதே நேரம், ராவணனாக நடித்த நடிகர் யஷ்ஷுக்கு பாராட்டுகளும் கிடைத்து வருகின்றன. டாக்ஸிக் திரைப்படத்தால் கடும் எதிர்வினைகளைச் சந்தித்த யஷ், மீண்டும் ராமாயணா மூலம் தனக்கான பாராட்டுகளைப் பெற்றுள்ளது அவரது ரசிகர்களிடம் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வணிக ரீதியாகவும் யஷ்ஷின் மாஸ்டர் மைண்ட் நிறுவனம் இணை தயாரிப்பாளராக ராமாயணாவைத் தயாரித்திருப்பதால் பல கோடிகள் லாபமாக கிடைக்க உள்ளது.

Actor Yash has received praise for the film 'Ramayana'.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ராமாயணா - அதிகரிக்கும் டிக்கெட் விற்பனைகள்!

ராமாயணா - அதிகரிக்கும் டிக்கெட் விற்பனைகள்!

முதல் நாள் வசூலில் வரலாற்றுச் சாதனை படைத்த ராமாயணா..! அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு!

முதல் நாள் வசூலில் வரலாற்றுச் சாதனை படைத்த ராமாயணா..! அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு!

நல்ல விமர்சனங்களைப் பெறும் ராமாயணா!

நல்ல விமர்சனங்களைப் பெறும் ராமாயணா!

ராமாயணாவில் குறைகளைத் தேடாதீர்கள்: யஷ்

ராமாயணாவில் குறைகளைத் தேடாதீர்கள்: யஷ்

விடியோக்கள்

மு.க. ஸ்டாலின் பயன்படுத்திய சொல்தான்..: அமைச்சர் ராஜ்மோகன் விளக்கம்!

மு.க. ஸ்டாலின் பயன்படுத்திய சொல்தான்..: அமைச்சர் ராஜ்மோகன் விளக்கம்!

தீபாவளி: தமிழகம் முழுக்க கோயில்களில் பக்தர்கள் வழிபாடு!

தீபாவளி: தமிழகம் முழுக்க கோயில்களில் பக்தர்கள் வழிபாடு!