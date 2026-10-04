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தமிழில் நாயகியாக நடிக்கும் வித்யா பாலன்!

வித்யா பாலன் நடிக்கும் புதிய தமிழ்த் திரைப்படம் குறித்து...

வித்யா பாலன், பால்கி.

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நடிகை வித்யா பாலன் இயக்குநர் பால்கி திரைப்படத்தில் நாயகியாக நடிக்கவுள்ளார்.

நடிகை வித்யா பாலன் இந்திய அளவில் கவனிக்கும் நடிகையாக இருக்கிறார். நடிகை சில்க் ஸ்மிதாவின் வாழ்க்கையைத் தழுவி வெளியான ‘டர்ட்டி பிக்சர்ஸ்’ படத்தில் சில்க் கதாபாத்திரத்தில் நடித்து அசத்தி தேசிய விருதை வென்றார்.

தொடர்ந்து, கஹானி படத்தின் மூலம் ஹிந்தியில் முக்கிய நாயகியானார். தற்போது, நல்ல கதைகளை தேர்வு செய்கிற வித்யா பாலன் இயக்குநர் பால்கி இயக்கும் புதிய தமிழ்த் திரைப்படத்தில் நாயகியாக நடிக்க உள்ளார்.

இறுதியாக, நேர்கொண்ட பார்வை படத்தின் மூலம் தமிழ்த் திரையுலகில் அறிமுகமான வித்யா பாலன் மீண்டும் தமிழ் சினிமாவுக்குள் வருவது எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Actress Vidya Balan is set to star as the female lead in director Balki's film.

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