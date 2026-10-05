The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
சென்னை பூங்காவிலிருந்து தாம்பரம், செங்கல்பட்டு ரயில்கள் இயக்கம்!ஜூலையிலேயே சதி! கட்டடம் அல்லது விமானத்தின் மீது மோத திட்டம்! ப்ளைதுபை துணை விமானி வாக்குமூலம்பிளேக் தொற்றுக்கு பலியான ரஷிய ஆய்வாளர்! ஆய்வக குழாய் வெடித்து பரவியதா? அதிர்ச்சித் தகவல்பட்டினப்பாக்கம் தலைமைச் செயலகத்தை எதிர்த்த வழக்கு வாபஸ்!திட்ட தலைவர் தற்கொலை குறிப்பில் ஞானேஷ் குமார் பெயர்! 2006 கேரள லஞ்ச முறைகேடு வழக்கு! துவரம் பருப்பு கொள்முதல் விலையில் கிலோவுக்கு ரூ.31 மிச்சம்! தவெக அரசு சாதனைபிரசாரத்தில் கோடிக்கணக்கில் செலவழித்ததாக தவெக மீது புகார்குரூப் 4 தேர்வு அறிவிப்பு நாளை வெளியாகிறது! 10,000 பணியிடங்கள் நிரப்ப வாய்ப்பு ஈரான் எண்ணெய் வளத் துறை அமைச்சர் திடீர் ராஜிநாமா! ஆசிய விளையாட்டில் பதக்கம் வென்ற வீரர், வீராங்கனைகளுக்கு விருந்து அளிக்கிறார் முதல்வர் விஜய்! தங்கம், வெள்ளி விலை இன்றைய நிலவரம் (அக். 05) திட்ட தலைவர் தற்கொலை குறிப்பில் ஞானேஷ் குமார் பெயர்! சூடுபிடிக்கும் 2006 கேரள வழக்கு! விதிமீறல்: தவெக வேட்பாளர்கள் கோடிக்கணக்கில் செலவு செய்தார்களா? தேர்தல் ஆணையத்தில் புகார் சாலைத் திட்ட ஊழல் குற்றச்சாட்டு: ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக விசாரணை: கேரள அரசு உத்தரவு!

நீண்ட நாள் கழித்து... மொத ராத்திரி திரைப்படத்தைப் பாராட்டிய மாதவன்!

மொத ராத்திரியைப் பாராட்டிய மாதவன்...

நடிகர்கள் மாதவன், ரிஷிகாந்த், அனிஷ்மா

Published On :

நடிகர் மாதவன் மொத ராத்திரி திரைப்படத்தைப் பாராட்டியுள்ளார்.

அறிமுக இயக்குநர் ராஜா கருப்பசாமி இயக்கத்தில் நடிகர்கள் ரிஷிகாந்த் மற்றும் அனிஷ்மா அனில்குமார் ஆகியோரின் நடிப்பில் உருவான திரைப்படம் ’மொத ராத்திரி’.

புதியதாகத் திருமணமான தம்பதியின் முதல் இரவில் நடக்கும் நகைச்சுவையான கதைகளத்துடன் உருவான இந்தப் படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகி ரசிகர்கள் மற்றும் விமர்சகர்கள் இடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது. ஓடிடி வெளியீட்டில் மேலும் பரவலான கவனத்தை ஈர்த்ததுடன் இந்தாண்டின் நல்ல தமிழ் திரைப்படம் என்கிற பெயரையும் பெற்றது.

Story image

இந்த நிலையில், இப்படத்தை நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடியில் பார்த்த நடிகர் மாதவன், “அட்டகாசமான திரைப்படம்! நீண்ட காலம் கழித்து ஒரு தமிழ்த் திரைப்படத்தைப் பார்த்து மகிழ்ந்தேன். கைதட்டி சிரித்து, சிரித்து பார்த்தேன். இப்படி படம் பார்த்து எவ்வளவு நாள் ஆகிவிட்டது... திரையில் சிறப்பான கதையை அபாரமான நடிப்புடன் சொல்லியிருக்கிறார்கள். மொத்த படக்குழுவினருக்கும் எழுந்து நின்று கைதட்டுகிறேன்.” எனப் பாராட்டியுள்ளார்.

Actor Madhavan has praised the movie Modha Rathiri.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ஓடிடியில் வெளியானது மொத ராத்திரி!

ஓடிடியில் வெளியானது மொத ராத்திரி!

மொத ராத்திரி ஓடிடி தேதி இதுவா?

மொத ராத்திரி ஓடிடி தேதி இதுவா?

திரையரங்குகளில் காணத் தவறாதீர்கள்; மொத ராத்திரி படத்தை பாராட்டிய தனுஷ்!

திரையரங்குகளில் காணத் தவறாதீர்கள்; மொத ராத்திரி படத்தை பாராட்டிய தனுஷ்!

ரசிகர்களிடம் அமோக வரவேற்பு: நெகிழ்ச்சியாகப் பேசிய மொத ராத்திரி பட நடிகை!

ரசிகர்களிடம் அமோக வரவேற்பு: நெகிழ்ச்சியாகப் பேசிய மொத ராத்திரி பட நடிகை!

விடியோக்கள்

”எந்த துண்டுச்சீட்டும் வரவில்லை!” பேரவைத் தலைவர் ஜேசிடி பிரபாகர் | TVK

”எந்த துண்டுச்சீட்டும் வரவில்லை!” பேரவைத் தலைவர் ஜேசிடி பிரபாகர் | TVK

CM Bro! சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை எங்கே? மு.க. ஸ்டாலின் அடுக்கிய குற்றச்சாட்டுகள்! | DMK | TVK

CM Bro! சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை எங்கே? மு.க. ஸ்டாலின் அடுக்கிய குற்றச்சாட்டுகள்! | DMK | TVK