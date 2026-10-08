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பொம்பள எப்பவுமே அழக்கூடாது..! டோரதி படத்தின் கதை முடிச்சு டிரைலர்!

டோரதி திரைப்படத்தின் கதை முடிச்சு டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது...

dorothy spoiler trailer

டோரதி டிரைலரில்...

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இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜின் “டோரதி” திரைப்படத்தின் கதை முடிச்சு டிரைலர் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜின் இயக்கத்தில் நடிகர்கள் கீர்த்தி சுரேஷ், சனந்த், ரிஷிகாந்த் ஆகியோரின் நடிப்பில் கடந்த செப். 25 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியான புதிய படம் “டோரதி”.

1990-களில் மூன்றாம் பாலினத்தவராக மாற்றம் பெரும் இளைஞரின் கதையை மையமாகக் கொண்ட இந்தப் படம் இசையமைப்பாளர் இளையராஜாவின் இசையில் உருவாகியுள்ளது.

இந்த நிலையில், திரைப்படம் வெளியான சுமார் 2 வாரங்களுக்குப் பிறகு “டோரதி” திரைப்படத்தின் கதை முடிச்சு டிரைலரை (ஸ்பாயிலர் டிரைலர்) இன்று (அக்.8) படக்குழுவினர் வெளியிட்டுள்ளனர்.

ரசிகர்கள் மற்றும் விமர்சகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பையும், சமூக ஊடகங்களில் மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் எதிர்கொள்ளும் சவால்கள் குறித்த விவாதங்களையும் ஏற்படுத்தியுள்ள “டோரதி” படத்தில், நடிகர் சனந்தின் நடிப்பு கவனம் பெற்று வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

The plot-revealing trailer for Director Karthik Subbaraj's film "Dorothy" has been released.

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