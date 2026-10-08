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தங்க வீராங்கனை வித்யா ராம்ராஜை நேரில் பாராட்டிய ரஜினி!

வித்யா ராம்ராஜை நேரில் வரவழைத்து ரஜினி பாராட்டியது பற்றி...

vidhya ramaraj rajini

வித்யா ராம்ராஜை நேரில் பாராட்டிய ரஜினி

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ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் தங்கம் உள்பட மூன்று பதக்கங்களை வென்ற வித்யா ராம்ராஜை நடிகர் ரஜினிகாந்த் நேரில் அழைத்துப் பாராட்டியுள்ளார்.

கோவையைச் சோ்ந்த தடகள வீராங்கனை வித்யா ராம்ராஜ், ஜப்பானில் நடைபெற்ற ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் 400 மீட்டா் தொடா் ஓட்டப் பந்தயத்தின் இறுதிச்சுற்றில் இறுதி நேரத்தில் அபாரமாக ஓடி தங்கம் வெல்லும் இந்தியாவின் கனவை நனவாக்கினாா்.

தொடா்ந்து, கலப்பு 400 மீட்டா் தொடா் ஓட்டப் பந்தயத்தில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றாா். மேலும், 400 மீட்டா் தடை தாண்டும் ஓட்டத்தில் 54.75 விநாடிகளில் இலக்கைக் கடந்து பி.டி. உஷாவின் 42 ஆண்டு கால சாதனையை முறியடித்து வெண்கலப் பதக்கம் வென்றாா்.

தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் வித்யா ராம்ராஜுக்கு ஊக்கத்தொகை அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், முதல்வர் ஜோசப் விஜய் பங்கேற்கும் பாராட்டு நிகழ்ச்சி மற்றும் விருந்தில் இன்று மாலை அவர் கலந்துகொள்ளவுள்ளார்.

இந்த நிலையில், சென்னை போயஸ் கார்டன் இல்லத்துக்கு வித்யா ராம்ராஜை நேரில் வரவழைத்த நடிகர் ரஜினிகாந்த் அவரை பாராட்டி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

முன்னதாக நடிகர் தனுஷும் வித்யா ராம்ராஜை நேரில் வரவழைத்து பாராட்டு தெரிவித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Rajini personally congratulated gold-winning athlete Vithya Ramraj!

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