கருப்பு உடையில் வந்தார்! தேவாவுக்கு ரஜினி நேரில் அஞ்சலி!
மறைந்த இசையமைப்பாளர் தேவாவுக்கு ரஜினி அஞ்சலி செலுத்தினார்.
பாட்ஷா படத்தின் போது எடுக்கப்பட்ட படம் - DPS
மறைந்த இசையமைப்பாளர் தேவா உடல் சென்னை, தியாகராய நகரில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில், நடிகர் ரஜினி நேரில் வந்து அஞ்சலி செலுத்தினார்.
இசையமைப்பாளர் தேவா தேவாவின் மறைவு குறித்து தகவல் அறிந்ததும், ஏராளமான திரையுலகினர், தேவாவின் இல்லத்தில் குவிந்தனர்.
கோடம்பாக்கத்தில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையிலிருந்து தேவாவின் உடல் அவரது இல்லத்துக்குக் கொண்டு வரப்பட்டு அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டது.
திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் தேவா உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்திய நிலையில், அதனைத் தொடர்ந்து நடிகர் ரஜினி, தேவா இல்லத்துக்கு வந்தார்.
கருப்பு உடையில் வந்த ரஜினி, தேவாவுக்கு இறுதி அஞ்சலி செலுத்தி, அவரது குடும்பத்தாருக்கு ஆறுதல் கூறினார்.
இன்று காலை மாரடைப்பால் மரணம் அடைந்த இசையமைப்பாளர் தேவாவின் தியாகராயநகர் இல்லத்தில் அவரது ரசிகர்களும், முக்கிய தலைவர்கள் பலரும் அஞ்சலி செலுத்தி வருகிறார்கள்.
அவரது சொந்த ஊரான வேலூர் மாவட்டம் சக்கரநல்லூர் பகுதியில் இறுதி சடங்குகள் நடைபெறவிருப்பதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
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