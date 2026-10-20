இசையமைப்பாளர் தேவா மறைவுக்கு அஞ்சலி செலுத்திய சூர்யா!
இசையமைப்பாளர் தேவா மறைவுக்கு நடிகர் சூர்யா அஞ்சலி....
சூர்யா மற்றும் ஸ்ரீகாந்த் தேவா.
நடிகர் சூர்யா இசையமைப்பாளர் தேவா மறைவுக்கு நேரில் சென்று துக்கம் விசாரித்துள்ளார்.
இசையமைப்பாளர் தேவா மாரடைப்பு காரணமாக கடந்த சனிக்கிழமை சென்னையில் உயிரிழந்தார். இவரது திடீர் மறைவுக்குப் பலரும் அஞ்சலி, இரங்கல்களைத் தெரிவித்து வருகின்றனர். நடிகர் ரஜினிகாந்த் உள்பட பல பிரபலங்கள் நேரில் சென்று தேவா குடும்பத்தினருக்கு இரங்கல்களைத் தெரிவித்தனர்.
தொடர்ந்து, தேவாவின் உடல் ஆற்காடு அருகே அவரது சொந்த ஊரான சக்கரமல்லூர் கிராமத்தில் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது.
இந்த நிலையில், நடிகர் சூர்யா மறைந்த இசையமைப்பாளர் தேவாவின் வீட்டிற்குச் சென்று அவரது மகன் ஸ்ரீகாந்த் தேவாவிடம் துக்கம் விசாரித்து புகைப்படத்திற்கு அஞ்சலி செலுத்தினார்.
தேவாவின் சகோதரர் சபேஷின் மகனும் நடிகருமான கார்த்திக் இன்று உடல்நலக்குறைவால் உயிரிழந்தார். ஒரே குடும்பத்தில் அடுத்தடுத்து மறைவுகள் பலரிடமும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
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