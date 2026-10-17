இசையமைப்பாளர் தேவா உடலுக்கு கமல்ஹாசன் அஞ்சலி!
மறைந்த இசையமைப்பாளர் தேவா உடலுக்கு நடிகரும், எம்.பி.யுமான கமல்ஹாசன் நேரில் அஞ்சலி செலுத்தினார்....
இசையமைப்பாளர் தேவா உடலுக்கு கமல்ஹாசன் அஞ்சலி... - X
மறைந்த இசையமைப்பாளர் தேவா உடலுக்கு நடிகரும், எம்.பி.யுமான கமல்ஹாசன் நேரில் அஞ்சலி செலுத்தினார்.
தமிழ்த் திரையுலகில் புகழ்பெற்ற இசையமைப்பாளரும் பாடகருமான தேவா (75), மாரடைப்பு காரணமாக சென்னையில் தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் சிகிச்சை பலனின்றி இன்று (அக். 17) காலமானார்.
தேவாவின் மறைவு திரையுலகினரை பெரும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. அவரது மறைவுக்கு அரசியல் தலைவர்கள், திரையுலக பிரபலங்கள் பலரும் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர். பலரும் நேரில் சென்று அஞ்சலியும் செலுத்தி வருகின்றனர்.
நடிகர் ரஜினிகாந்த், முதல்வர் விஜய், திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் ஆகியோரைத் தொடர்ந்து நடிகர் கமல்ஹாசன் நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தினார்.
முன்னதாக அவர் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் இரங்கல் செய்தியில்,
"அன்புச் சகோதரர் தேவா மறைந்துவிட்டார் என்கிற செய்தி அதிர்ச்சி அளிக்கிறது. உற்சாகமும் துறுதுறுப்பும் சிறு நகைச்சுவைக்கும் பெரிதாகச் சிரிக்கும் இயல்பும் கொண்டு வளையவந்தவர். அவ்வை சண்முகி, பம்மல் கே சம்பந்தம், பஞ்சதந்திரம் படங்களில் நாங்கள் இணைந்து வேலை செய்த காலங்களின் கலகலப்பு நினைவில் எழுகிறது. அவருக்கு என் அஞ்சலி. அவரது குடும்பத்தாருக்கும் என் ஆறுதல்களும் இரங்கல்களும்" என்று பதிவிட்டிருந்தார்.
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Summary
Kamal Haasan pays tribute to Deva mortal remains
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