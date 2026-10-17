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நம் இதயங்களில்... தேவா மறைவுக்கு மம்மூட்டி இரங்கல்!

நடிகர் மம்மூட்டி இரங்கல் பதிவு குறித்து...

இசையமைப்பாளர் தேவா

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இசையமைப்பாளர் தேவா மறைவுக்கு நடிகர் மம்மூட்டி இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.

இசையமைப்பாளர் தேவா மாரடைப்பு காரணமாக இன்று சென்னையில் உயிரிழந்தார். இவரது திடீர் மறைவுக்குப் பலரும் அஞ்சலி, இரங்கல்களைத் தெரிவித்து வருகின்றனர். நடிகர் ரஜினிகாந்த் உள்பட பல பிரபலங்கள் நேரில் சென்று தேவா குடும்பத்தினருக்கு இரங்கல்களைத் தெரிவித்தனர்.

தேவாவின் உடல் நாளை (அக். 18) ஆற்காடு அருகே அவரது சொந்த ஊரான சக்கரமல்லூர் கிராமத்தில் நல்லடக்கம் செய்யப்படவுள்ளது.

இந்த நிலையில், நடிகர் மம்மூட்டி பதிவொன்றை வெளியிட்டுள்ளார். இதில், “தேவாவின் மறைவுச் செய்தி கேட்டு மிகுந்த துயரமடைந்தேன். அவரது குடும்பத்தினருக்கும் அன்புக்குரியவர்களுக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவரது இசையும் இசைப்பயணமும் நம் இதயங்களில் என்றென்றும் நிலைத்திருக்கும்” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

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