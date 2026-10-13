The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
ஆந்திரம் சென்றார் முதல்வர் விஜய்! உற்சாக வரவேற்பு!தமிழ்நாடு முழுவதும் ரேஷன் கடை ஊழியர்கள் நாளை வேலைநிறுத்தம்!ஜெயிலர் 2 படத்தை சட்டவிரோதமாக வெளியிட தடை ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு ரூ. 700 தீபாவளி மளிகை தொகுப்பு! புதுவை அரசுமின் தடை, ஒரு யூனிட் ரூ.35, தனியாரிடம் மின் கொள்முதல்! அமைச்சர் நிர்மல் குமாரிடம் சரமாரிக் கேள்விதிமுக ஆட்சியில் ரூ. 20-க்கு வாங்கப்பட்ட மின்சாரம், ரூ. 35-க்கு கொள்முதல்! செந்தில் பாலாஜிபள்ளிகளில் வாரத்தில் 5 நாள்களும் உடற்கல்வி வகுப்புகள்! ராஜ்மோகன் அறிவிப்பு

வலிகள் நிறைந்த காதல்களால் சோர்வு: ஐஸ்வர்யா லட்சுமி

காதல்கள் குறித்து ஐஸ்வர்யா லட்சுமி பேச்சு...

ஐஸ்வர்யா லட்சுமி

Published On :

நடிகை ஐஸ்வர்யா லட்சுமி தற்கால காதல்கள் குறித்து பேசியுள்ளார்.

நடிகர்கள் அர்ஜுன் தாஸ், ஐஸ்வர்யா லட்சுமி நடிப்பில் உருவான லவ் இணையத் தொடர் நெட்பிளிக்ஸில் தளத்தில் வெளியாகியுள்ளது. நகைச்சுவை - காதல் தொடரான இது ரசிகர்களிடம் கவனம் பெற்று வருகிறது.

இந்த நிலையில், இதன் புரமோஷனுக்காக நேர்காணலில் பங்கேற்ற நடிகை ஐஸ்வர்யா லட்சுமி தற்கால காதல்களின் போக்கு குறித்து பேசியுள்ளார்.

முக்கியமாக, “இன்று டேட்டிங் செயலிகள் அதிகம் வந்துவிட்டன. அதன் மூலம் நமக்குத் தேவையான துணைகளைச் சுலபமாகத் தேடவும் முடியும். ஆனால், அதில் சரியான துணையைக் கண்டுபிடிப்பது எளிமையானது அல்ல. தேர்வுகள் அதிகரிக்கும் போது நாம் உண்மையிலேயே குழம்பி விடுகிறோம். கடந்த காலங்களை ஒப்பிட இப்போது அந்தத் தேர்வுகள் அதிகரித்துள்ளதால் சரியான நபர்களைக் கண்டுபிடிக்க முடிவதில்லை. இது இக்காலத்தின் சிக்கல்.

காலங்கள் செல்லச் செல்ல காதல் குறித்த என் பார்வைகளும் மாறி வருகின்றன. ஒருவர் முன் முழுமையாக என்னை வெளிப்படுத்துவதும் அவரிடம் பாதுகாப்பாக இருக்கிறேன் என்பதையும் உணர்ந்தால் அது நல்ல காதல். என் மனதில் உள்ளதைச் சொல்​ல​வும் நான் எப்​படி இருக்​கிறேனோ, அப்​படியே ஏற்​றுக்​கொள்​ளப்​பட​வும் வேண்​டும். சொல்லப்போனால், அப்படி ஒருவர் முன் என்னால் குழந்தையாகவும் இருக்க முடிய வேண்டும்.

திரைப்படங்களில் தீவிர​மான காதல் கதைகளில் நடிக்க விரும்பினாலும் நிஜ வாழ்க்​கை​யில் மகிழ்ச்​சி​யான, எளிமை​யான காதல் கதைகள்தான் எனக்குப் பிடிக்​கும். வலிகள் நிறைந்த காதல் கதைகளைக்​ கண்​டு சோர்​ந்துவிட்​டேன்​” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

Actress Aishwarya Lekshmi has spoken about modern-day romances.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ராக்கா திரைப்படத்தில் நான் இல்லை: ஐஸ்வர்யா லட்சுமி

ராக்கா திரைப்படத்தில் நான் இல்லை: ஐஸ்வர்யா லட்சுமி

இதற்காக வருத்தப்பட்டேன்: ஐஸ்வர்யா லட்சுமி

இதற்காக வருத்தப்பட்டேன்: ஐஸ்வர்யா லட்சுமி

பண்பாடு பெண்ணின் ஆடையில் இல்லை: ஐஸ்வர்யா லட்சுமி

பண்பாடு பெண்ணின் ஆடையில் இல்லை: ஐஸ்வர்யா லட்சுமி

அதனால்தான் துல்கர் சல்மானுடன் நடிப்பதில்லை: ஐஸ்வர்யா லட்சுமி

அதனால்தான் துல்கர் சல்மானுடன் நடிப்பதில்லை: ஐஸ்வர்யா லட்சுமி

விடியோக்கள்

"யூனிட்டுக்கு ரூ.35? எந்த வெளிப்படைத் தன்மையும் இல்லாத அரசு!": செந்தில் பாலாஜி | DMK | TVK

"யூனிட்டுக்கு ரூ.35? எந்த வெளிப்படைத் தன்மையும் இல்லாத அரசு!": செந்தில் பாலாஜி | DMK | TVK

Valaipechu Anthanan Interview | ஆடியோ லாஞ்ச் 'கட்'ஆதவ் காரணமா? | Jailer 2 | Rajinikanth | Nelson

Valaipechu Anthanan Interview | ஆடியோ லாஞ்ச் 'கட்'ஆதவ் காரணமா? | Jailer 2 | Rajinikanth | Nelson